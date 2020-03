LFB (J15) : Basket Landes prend le bon wagon

27 points d'avance pour Basket Landes à la mi-temps



Basket Landes a largement battu Roche Vendée lors de la 15eme journée de LFB (82-61). Avec ce succès, les coéquipières de Céline Dumerc repassent dans le vert. Elles ont désormais un bilan de huit victoires pour sept défaites et peuvent regarder vers le haut du classement. C'était tout l'enjeu de cette rencontre entre formation du milieu de tableau. Le vainqueur allait pouvoir se replacer dans la course aux play-offs quand une défaite était synonyme de lutte pour ne pas participer aux play-downs. Conscient de l'importance de cette rencontre, Basket Landes a rapidement pris les choses en main. L'adresse landaise a eu raison de la domination intérieure des Vendéennes.Jamais menées au score, elles ont marqué 28 points sur des pertes de balles adverses. Un véritable exploit pour une formation qui a perdu plus de ballons que son adversaire.Cette efficacité des deux côtés du terrain a rapidement été transposée au tableau d'affichage. Après dix minutes, la formation qui occupe désormais la sixième place du classement avec deux victoires d'avance sur son adversaires du jour, comptait dix points d'avance. Un écart qui s'est encore accentué lors du deuxième quart-temps. A la pause, Basket Landes menait 53-26. L'issue de la rencontre était déjà scellée. Les 20 points de Clémentine Samson, la meilleure marqueuse du match, ont été inutiles.Céline Dumerc a terminé avec 10 points et 6 passes décisives alors que Lidija Turcinovic a marqué 16 points en 12 minutes sur le parquet. Un rendement rendu possible par ses quatre interceptions. Grâce à ce succès, Basket Landes se relance après trois revers consécutifs et peut aborder la dernière ligne droite de la saison régulière avec le plein d'optimisme.