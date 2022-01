LFB (J11) : Le trio de tête au rendez-vous

Trois semaines après la dernière journée, la LFB faisait son retour ce samedi, avec cinq matchs au programme. Et cette 11eme journée a permis au leader Bourges de décrocher une neuvième victoire, au détriment de Lattes-Montpellier (7eme). Les Tangos se sont imposées 92-85 en menant de bout en bout (51-39, mt), avec un écart qui a grimpé jusqu'à +15. Iliana Rupert a été excellente, avec 21 points et 12 rebonds au compteur (24pts pour Sydney Wallaces côté héraultais). Le champion de France Basket Landes n'est qu'à un point du leader, après sa victoire 77-64 contre Villeneuve d'Ascq (4eme). Les Landaises, elles aussi, ont mené la rencontre du début à la fin (39-31, mt), et ont eu jusqu'à 19 points d'avance dans le dernier quart, dans le sillage d'une Marianna Tolo qui finit avec 19 points et 9 rebonds (14pts pour Kariata Diaby côté nordiste). Sur la troisième marche du podium, on retrouve Lyon-ASVEL, qui est allé l'emporter 45-67 à St-Amand (9eme). Après une première mi-temps très faible en points (16-20), les Lyonnaises ont appuyé sur l'accélérateur dans le troisième quart (13-23) et n'ont cessé de creuser l'écart dans le quatrième. Sara Chevaugeon termine avec 18 points pour l'ASVEL et Janee Thompson avec 12 pour St-Amand.

Tarbes renverse Charnay

Après deux défaites, Angers a renoué avec le succès et pointe à la cinquième place, après sa victoire sur Landerneau 69-64. Menées 16-18 à la fin du premier quart, puis devant à la mi-temps (39-32), les Angevines ont été en tête jusqu'à la fin. Les Bretonnes sont certes revenues à 63-62, mais elles ont encaissé un 6-2 pour finir. Iva Slonjsak a livré un gros match pour Angers, avec 24 points au compteur, alors que Margaux Galliou-Lako et Luisa Geiseloder finissent avec 18 points chacune pour Landerneau. Enfin, dans le dernier match de la soirée, Tarbes (11eme) n'a fait qu'une bouchée de Charnay, la lanterne rouge, en l'emportant 62-41. Les Tarbaises étaient pourtant menées 12-22 à la fin du premier quart et 24-29 à la mi-temps, mais elles ont signé un 22-4 et un 16-8 dans les deux derniers quarts pour l'emporter, grâce notamment aux 15 points et 7 rebonds de Clémentine Samson (11pts pour Zoé Wadoux côté Charnay).



LFB / 11EME JOURNEE

Samedi 8 janvier 2022

Tarbes - Charnay : 62-41

Saint-Amand - Lyon : 45-67

Bourges - Lattes Montpellier : 92-85

Basket Landes - Villeneuve d'Ascq : 77-64

Angers - Landerneau : 69-64



Dimanche 23 janvier 2022

16h00 : Charleville-Mézières - Roche Vendée