LFB (J10) : Villeneuve d'Ascq quatre à quatre

Cinquième victoire en dix journées pour Villeneuve d'Ascq ! L'ESBVA a désormais un bilan équilibré, après sa victoire 71-69 sur Hainaut Basket ce mardi en clôture de la 10eme journée de LFB. Les Nordistes, qui menaient 40-32 à la mi-temps, se sont fait peur, mais ont assuré l'essentiel. Elles pensaient peut-être avoir fait le plus dur en remportant le deuxième quart-temps 21-10, puis le troisième 18-15, pour créer un écart conséquent. L'écart a grimpé jusqu'à +11 à plusieurs reprises durant la partie, et le score était encore de 62-51 à 6'30 de la fin. Mais les joueuses de Hainaut Basket ont tout donné dans les dernières minutes, signant un 11-0 pour revenir à 62-62, avant de passer devant (68-69) à 37 secondes du buzzer. Mais Keisha Hampton a réussi son tir, puis son lancer-franc, et a donné la victoire à Villeneuve d'Ascq, malgré plusieurs dernières tentatives de Hainaut. Elle termine d'ailleurs meilleure marqueuse de la partie, avec 21 points, et son équipe se retrouve sixième. Les 15 points et 6 rebonds de Pauline Akonga Nsimbo n'ont en revanche pas suffi aux joueuses de Hainaut, qui sont neuvièmes après cette cinquième défaite de suite.



BASKET - LFB / 10EME JOURNEE

Dimanche 5 janvier 2020

Lyon ASVEL - Roche Vendée : 82-71

Tarbes - Charnay : 80-72

Landerneau - Charleville-Mézières : 90-77

Lattes-Montpellier - Basket Landes : 81-58

Bourges - Nantes : 86-72



Mardi 7 janvier 2020

Villeneuve d'Ascq - Hainaut Basket : 71-69