LFB : Gruda revient en France

Quinze ans à l'étranger et une pige à l'ASVEL pour Gruda

Quatre ans et demi plus tard, Sandrine Gruda est de retour en France ! L’emblématique pivot des Bleues, qui fêtera ses 35 ans le 25 juin, a annoncé ce vendredi qu’elle reviendrait dans le championnat de France la saison prochaine, mais sans préciser dans quel club. Invitée sur beIN Sports pour donner son avis sur les Finales NBA, la native de Cannes a livré un scoop. « Là, je vais rentrer en France, je ne l’avais pas encore annoncé. On ne sait pas où encore (sourire) », a-t-elle expliqué, souriant lorsque les autres chroniqueurs lui parlaient de l’ASVEL. «», a-t-elle poursuivi. La piste ASVEL semble en tout cas sérieuse, la présidente-déléguée Marie-Sophie Obama ayant annoncé après la défaite (3-0) en finale de LFB contre Bourges qu’il n’y aurait de nombreux changements à l’intersaison. « Ce qu'on a surtout vu sur ces matchs de finale, c'est l'écart de maturité entre deux institutions. Ou plutôt une institution, Bourges, et un club qui aspire à le devenir un jour. Il y a beaucoup de leçons à tirer. Je suis déçue, et on va assumer les uns et les autres », expliquait la dirigeante dans L’Equipe.De la maturité, Sandrine Gruda n’en manque pas, elle qui, après ses deux premières saisons à Valenciennes, a passé quinze ans à l’étranger, de la Russie à l’Italie, en passant par la Turquie et les Etats-Unis, avec une courte pige à l’ASVEL d’octobre à décembre 2017, où elle avait archi-dominé la LFB., au sein d’une équipe qui a remporté LA Supercoupe, la Coupe d'Italie et le Championnat italien. Mais avant de retrouver son nouveau club, Sandrine Gruda disputera la Coupe du Monde avec les Bleues en Australie, avec pour objectif de rallier enfin le dernier carré.