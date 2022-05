LFB (demies) : Lyon-ASVEL tient sa finale

Crvendakic porte Lyon-ASVEL

LFB / DEMI-FINALES

Match 1 - Mardi 17 mai 2022

Match 2 - Vendredi 20 mai 2022

Match 3 (si nécessaire) - Lundi 23 mai à 18h45 ou 20h45

Deuxième finale en trois ans pour Lyon-ASVEL ! Sacré champion de France en 2019, le club présidé par Tony Parker disputera la deuxième finale de LFB de son histoire la semaine prochaine. Les Lyonnaises, troisièmes de la saison régulière, avaient fait une belle partie du chemin en allant gagner 78-80 mardi à Villeneuve d'Ascq, deuxième.Pourtant, ce sont les Nordistes qui ont le mieux entamé la rencontre, et qui menaient de treize points à la fin du premier quart (20-29). Le deuxième quart a été du même acabit, Lyon-ASVEL ne revenant jamais en-dessous des cinq points. A la mi-temps, le score était donc de 38-45 en faveur de l'ESBVA.Mais les Lyonnaises sont revenues des vestiaires avec de bien meilleures intentions et ont fini par égaliser (48-48) à la 24eme minute. Les deux équipes sont ensuite passées devant tour à tour, mais en fin de quart, Lyon-ASVEL a accéléré un peu pour mener 66-62 à dix minutes de la fin. Lyon-ASVEL a pris une petite avance au début du dernier quart (71-64) et a finalement réussi à remporter ce match sans trop trembler. Comme lors du Match 1, Aleksandra Crvendakic a encore été déterminante dans cette victoire rhodanienne, avec 24 points, et Kayla Alexander l'a bien aidée, avec ses 14 points et 11 rebonds.Lyon-ASVEL va désormais pouvoir suivre tranquillement la deuxième demi-finale, entre Basket Landes et Bourges. Les Tango ont remporté le Match 1 à domicile.Villeneuve d'Ascq (2) -(3) : 78-80- Basket Landes (4) : 77-53- Villeneuve d'Ascq (2) : 83-76 >>> Lyon-ASVEL qualifiéBasket Landes (4) - Bourges (1)