LFB (demies) : Bourges retrouve la finale

Pour la première fois de l’histoire de la Ligue féminine, la finale du championnat de France opposera Bourges à Lyon-ASVEL. Les Berruyères, titrées à 14 reprises, ont rejoint les Lyonnaises, victorieuses en 2019, en remportant le match d’appui ce lundi contre Basket Landes au Prado. Si Sarah Michel n’avait pas manqué l’immanquable au buzzer du Match 2 vendredi dans les Landes, les Tango n’auraient pas eu besoin de ce troisième match, mais les premières de la saison régulière ont fait respecter la logique en battant les quatrièmes sur le score de 77-65. C'est le deuxième quart-temps qui a tout fait basculer dans cette rencontre. Alors que les Landaises avaient remporté le premier quart 14-16 puis avaient mené 14-20 au début du deuxième, elles ont vu les Berruyères revenir à 23-22, puis signer un 10-0, grâce notamment au duo Laëtitia Guapo -Isabelle Yacoubou, en fin de quart pour rentrer aux vestiaires en menant 39-27.

Les Matchs 1 et 2 à Bourges dimanche et mardi

Un trou noir fatal aux championnes de France en titre, qui n'ont jamais été en mesure de revenir. Bourges a même compté jusqu'à 18 points d'avance (56-38), et finalement douze à la fin du troisième quart (60-48). Le dernier a été une formalité pour les Tango, qui ont encore mené de 18 points, pour l'emporter de douze au buzzer. Bourges revient donc en finale pour la première fois depuis 2018, et pourra dire merci à Kristen Mann, auteure de 17 points et 4 rebonds, mais aussi à Laëtitia Guapo (13pts, 4pds) et Sarah Michel (10pts, 8pds). En face, Marianna Tolo finit avec 16 points et 6 rebonds. Mais la saison est bel et bien terminée pour les championnes de France en titre, qui ont tout de même vécu un bel exercice 2021-22 avec la victoire en Coupe de France contre...Bourges. La finale entre les Tango et les Lyonnaises débutera dimanche dans le Cher avec le Match 1, puis se poursuivra mardi, toujours à Bourges. Les joueuses se rendront à Lyon pour le Match 3 samedi 4 juin, avant un éventuel Match 4 toujours dans le Rhône le lundi 6 juin, voire un Match 5 à Bourges jeudi 9.



LFB / DEMI-FINALES

Match 1 - Mardi 17 mai 2022

Villeneuve d'Ascq (2) - Lyon-ASVEL (3) : 78-80

Bourges (1) - Basket Landes (4) : 77-53



Match 2 - Vendredi 20 mai 2022

Lyon-ASVEL (3) - Villeneuve d'Ascq (2) : 83-76 >>> Lyon-ASVEL qualifié

Basket Landes (4) - Bourges (1) : 71-70 >>> 1-1 dans la série



Match 3 - Lundi 23 mai 2022

Bourges (1) - Basket Landes (4) : 77-65