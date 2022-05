LFB (demies) : Bourges écrase Basket Landes dans le Match 1

Le duo Eldebrink-Guapo a fait mal à Basket Landes



C'est terminé entre @BourgesBasket et @BasketLandes. Score final : 7⃣7⃣ - 5⃣3⃣



LFB / DEMI-FINALES La

Match 1 - Mardi 17 mai 2022

Match 2 - Vendredi 20 mai 2022

Match 3 (si nécessaire) - Lundi 23 mai à 18h45 et/ou 20h45

Les espoirs de Basket Landes de conserver son titre de champion de France s'amenuisent. Le club landais s'est lourdement incliné 77-53 dans le Match 1 des demi-finales de LFB sur le parquet de Bourges, et sera donc dans l'obligation de l'emporter vendredi à domicile, sous peine de se retrouver en vacances. Si la dernière finale de Coupe de France entre les deux équipes s'était avérée riche en suspense et s'était terminée avec la victoire de Basket Landes après deux prolongations (91-88), il n'y a pas eu photo ce mardi au Prado.A la fin du premier quart, les gagnantes de l'Eurocoupe menaient déjà 28-14, puis les Landaises ont un peu réduit l'écart et ont rejoint les vestiaires avec "seulement" neuf points de retard (37-28). Elles sont revenues à -5 en début de troisième quart, mais Bourges a de nouveau appuyé sur l'accélérateur pour reprendre une belle avance (50-37, 30eme). Le dernier quart a été une formalité pour les Tango, face à des Landaises qui ont préféré garder leurs forces en vue du Match 2, qui aura lieu dans trois jours.Auteure de 17 points, Elin Eldebrink a porté Bourges lors de cette rencontre, avec à ses côtés une Laëtitia Guapo très précieuse (15pts).Il y avait une classe d'écart entre les deux équipes ce mardi (rappelons que Bourges a terminé premier de la saison régulière et Basket Landes quatrième), mais dans la fureur landaise vendredi soir, le rapport de force pourrait s'inverser.Villeneuve d'Ascq (2) -(3) : 78-80- Basket Landes (4) : 77-53Lyon-ASVEL (3) - Villeneuve d'Ascq (2)Basket Landes (4) - Bourges (1)