LFB (demies) : Basket Landes toujours en vie

Bourges a mené de quinze points

LFB / DEMI-FINALES

Match 1 - Mardi 17 mai 2022

Match 2 - Vendredi 20 mai 2022

Match 3 (si nécessaire) - Lundi 23 mai à 18h45 ou 20h45



Le titre de champion de France 2021 de Basket Landes ne tenait plus qu'à un fil, mais les Landaises sont encore en vie dans cette saison 2021-22. Au terme d'un match au suspense incroyable, les championnes de France 2021 ont battu Bourges 71-70 dans le Match 2 des demi-finales et disputeront donc un match d'appui lundi dans le Cher, dont le vainqueur défiera Lyon-ASVEL en finale.Seule en-dessous du panier, l'arrière berruyère a manqué son lay-up, le ballon ne touchant même pas le cercle, et Basket Landes a donc décroché cette victoire indispensable.Si Bourges avait le mieux entamé le match (3-10), les Landaises ont fini par se réveiller pour mener 19-16 à la fin du quart. Bourges a repris les commandes dans le deuxième mais n'a jamais mené de plus de cinq points (33-37, mt). Cependant, les Berruyères ont clairement appuyé sur l'accélérateur au retour des vestiaires, et ont signé un 17-6 pour mener 39-54 au milieu à deux minutes de la fin du troisième quart.Bourges a stoppé l'hémorragie et repris le contrôle du match, pour mener 62-68 à 2'13 de la fin. Mais une fois encore, Basket Landes est revenu, grâce à Marine Fauthoux (qui termine meilleure marqueuse avec 26 points, contre 18 points pour Elin Eldebrink côte berruyer) et Valériane Vukosavljevic. La meneuse de 21 ans a mis ses deux lancers-francs pour donner l'avantage à son équipe à vingt secondes de la fin. Avant cet improbable raté de Sarah Michel. Basket Landes, vainqueur de la Coupe de France contre Bourges il y a un mois, reste donc en course pour le doublé, mais il faudra gagner au Prado lundi. Tout sauf simple...Villeneuve d'Ascq (2) -(3) : 78-80- Basket Landes (4) : 77-53- Villeneuve d'Ascq (2) : 83-76 >>> Lyon-ASVEL qualifiéBasket Landes (4) - Bourges (1) : 71-70 >>> 1-1 dans la sérieBourges (1) - Basket Landes (4)