LFB : Basket Landes repêché en Euroligue

Bonne nouvelle pour Basket Landes. En effet, le club français, pensionnaire de la Ligue de basket féminin, pourrait disputer la prochaine campagne d'Euroligue, en remplacement toutefois d'une autre formation de l'Hexagone. En effet, Lattes-Montpellier, qui avait gagné sa place sportivement, a dû déclarer forfait, pour incertitudes financières, mais la France bénéficiera donc toutefois de trois tickets. Un ticket qui pourrait alors permettre à une certaine Céline Dumerc de disputer la prestigieuse compétition, pour sa toute dernière saison sur les parquets.

Siutat : « On s'est battu pour avoir ces trois places en Euroligue »

Cette information a été annoncée, ce samedi, par Jean-Pierre Siutat, le président de la Fédération française de basket et premier vice-président de la FIBA, à L'Equipe : « On va repêcher un club d'Eurocoupe, pour qu'il reste trois clubs français en Euroligue. On s'est battu pour avoir ces trois places en Euroligue, c'est important de les garder. » A l'origine, Basket Landes, quatrième lors de l'interruption de la saison en raison de la pandémie de coronavirus, derrière l'ASVEL, Bourges et donc Montpellier, devait disputer l'Eurocoupe, mais le club monterait donc d'un rang : « Suivant le ranking, la place revient à Basket Landes. Ils sont bien évidemment volontaires. Maintenant que nous avons reçu, ce matin, le courrier officiel de Montpellier, nous allons faire la demande à Basket Landes, qui nous dira si le club se sent armé pour accepter. S'ils en ont les moyens, nous aurons un bureau le 3 juillet, avant d'envoyer confirmation à la FIBA. »