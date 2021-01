LFB - ASVEL : Allemand va revenir !

Tony Parker la considère comme « la meilleure marqueuse en Europe » et il n’a pas manqué l’occasion de la faire revenir au bercail ! Julie Allemand, la joueuse belge de 24 ans, qui avait porté le maillot lyonnais de 2017 à 2020, avant de signer à Lattes-Montpellier, tout en faisant un passage réussi en WNBA du côté d’Indiana l’été dernier, est de retour dans le Rhône. Elle a signé un contrat de quatre ans à partir de la saison 2021-22. Le président Parker s’est réjoui de ce retour, lui qui n’avait pas caché sa déception de la voir partir l’an dernier : « Garder Julie dans l’effectif était vraiment l’une de nos priorités. On n’a jamais voulu se séparer d’elle. Et elle était déçue aussi de quitter le club. Malheureusement, nous n’avons pas trouvé d’accord avec son agent. Cela fait partie du business. (…) Je suis vraiment content que Julie revienne à la maison. Et qu’elle signe quatre saisons, cela prouve sa confiance en moi, en notre projet. Son évolution depuis 2017 est une vraie fierté. On est un club très jeune et Julie était notre premier « projet ». Elle est arrivée très jeune (21 ans en 2017). Elle a progressé. Elle a été championne de France avec nous (2019). Elle a rejoint la WNBA en faisant une grosse saison et en intégrant la All-rookie team (2020). Son parcours est une grande fierté. C’est important pour moi d’avoir les meilleures joueuses à chaque poste pour faire grandir le club et répondre à nos ambitions. »

Fauthoux prolongée et prêtée pendant deux saisons

Avec le retour de la Belge, qui tourne cette saison à 12,9 points, 7,8 passes et 5 rebonds de moyenne en 34 minutes en 8 matchs avec Lattes-Montpellier, Marine Fauthoux va devoir aller acquérir de l’expérience ailleurs. La jeune meneuse française de tout juste 20 ans a prolongé son contrat jusqu’en 2025 et sera prêtée durant les deux prochaines saisons, a annoncé « TP ». « Marine reviendra ensuite à Lyon pour, je l’espère, faire une longue carrière avec nous. Autour de ce prêt, nous allons mettre en place un vrai suivi. Elle viendra parfois travailler avec moi à San Antonio, elle aura un préparateur physique pour progresser physiquement. On croit en Marine », explique l’ancien meneur des Spurs, La jeune tricolore, arrivée de Tarbes l’été dernier, tourne à 4,6 points, 2,2 passes et 2,2 rebonds en 18 minutes cette saison en LFB. L’ASVEL occupe actuellement la cinquième place du classement, avec six victoires et trois défaites, mais compte un match en retard. L’ASVEL est également déjà qualifiée pour les quarts de finale de l’Euroligue, où elle défiera les Hongroises de Sopron.