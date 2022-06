Les Equipes de France et les compétitions FIBA sur beIN SPORTS

Pour la première fois depuis la création de la chaîne, beIN SPORTS va diffuser sur ses antennes l'intégralité des rencontres des Équipes de France féminine et masculine, 100% des matchs féminins et masculins (Coupes du Monde de basket-ball FIBA et EuroBaskets*), mais aussi les matchs les plus prestigieux des prochains éliminatoires de la Coupe du monde de basket-ball FIBA 2023. Cet accord s'étend jusqu'à la fin de l'année 2023.

Qualification Coupe du Monde Masculine FIBA 2023 : Diffusion des plus belles affiches des éliminatoires dont l'intégralité des matchs de l'Équipe de France et la Team USA.

Coupe du Monde Féminine FIBA 2022 : Du 22 septembre au 1er octobre 2022, beIN SPORTS diffusera en direct et en exclusivité l'ensemble des 38 matchs de la compétition qui se déroulera à Sydney (Australie).

FIBA EuroBasket Féminin 2023 : Du 15 au 25 juin 2023, beIN SPORTS diffusera en direct et en exclusivité l'intégralité de la compétition qui se déroulera en Israël et en Slovénie.

Coupe du Monde Masculine FIBA 2023 : Du 25 août au 10 septembre 2023, beIN SPORTS diffusera en direct et en exclusivité l'intégralité de la compétition, qui se déroulera en Indonésie, au Japon et aux Philippines.

LES RENDEZ-VOUS À VENIR SUR beIN SPORTS :

Les matchs de qualification de l'Équipe de France masculine pour la Coupe du Monde 2023 seront commentés par Rémi REVERCHON et Jacques MONCLAR, en compagnie de Mary PATRUX sur les rendez-vous organisés en France.

Monténégro vs France le 1er juillet

France vs Hongrie le 4 juillet

France vs TBC le 24 août à l'Accor Arena de Paris (2ème phase de qualification)

TBC vs France le 27 août (2ème phase de qualification)

* à l'exception de l’EuroBasket masculin 2021 (du 1er au 18 septembre 2022)