Les Bleus prêts pour la Chine

Il manquait la constance, la voilà ! L'équipe de France a idéalement bouclé le tournoi amical de Villeurbanne, étape préparatoire à la Coupe du monde en Chine (31 août - 15 septembre). Les Bleus ont signé une troisième victoire en autant de matches en balayant l'Argentine (77-58), ce samedi soir.

Après leurs succès tardifs sur le Monténégro et le Brésil, dessinés au retour des vestiaires, les Tricolores ont cette fois pris le match par le bon bout. Certes, la mise en route a encore été un peu laborieuse mais cette fois les Bleus ont gagné les quatre quart-temps (21-20, 27-14, 11-9 et 18-15). Si les leaders offensifs du cinq majeur ont été plus discrets (Nicolas Batum à 9 points et Evan Fournier à seulement 3 unités), Vincent Collet a pu compter sur son banc avec Mathias Lessort (13 points à 5/5) ou Nando De Colo qui retrouve du rythme (11 unités).

Attention aux lancers francs

En gagnant largement la bataille du rebond (50 à 35), la France a confirmé son aisance dans la raquette. Les points à améliorer restent les balles perdues (18) mais aussi les lancers francs avec un vilain 14/26 qui pourrait être préjudiciable. "Pour arriver dans la meilleure des formes, on va continuer sur cette lancée et on va travailler, a assuré au micro RMC Sport un Frank Ntilikina plus efficace offensivement (8 points à 3/3). Il faudra avoir un niveau très élevé sur chaque match, pour être capable de tenir sur les 40 minutes à chaque fois."

De la régularité, enfin, pour éviter de courir après le score une fois la compétition entamée. Les Français vont maintenant s'envoler pour la Chine où ils disputeront leurs derniers matches amicaux avant le Mondial. Au sélectionneur désormais de faire le choix des hommes pour savoir qui emmener dans cette prometteuse aventure.