Les Bleues passent 107 points à l'Ukraine !

L'équipe de France entamait ce dimanche sa campagne de matches de préparation au prochain Euro. Les Bleues ont commencé très fort en écrasant l'Ukraine à Mont-de-Marsan (107-75).

Un large succès construit sans Sandrine Gruda et Helena Ciak, ménagées. La sélectionneuse Valérie Garnier a pu donner du temps de jeu à toutes ses joueuses et notamment aux nouvelles Iliana Rupert (11 points), Marine Fauthoux (10 pts) et Ornella Bankole (4 pts). Valériane Ayayi a terminé meilleure marqueuse tricolore (15 points).

Les partenaires de Marine Johannes (10 points) retrouveront cet adversaire également qualifié pour l'Euro dès lundi pour une revanche. La compétition débutera le 27 juin en Lettonie avent une phase finale en Serbie.