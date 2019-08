Les 14 sélectionnés pour la Chine sans Luwawu-Cabarrot

C'est au lendemain d'une victoire sur l'Argentine (77-58), venue compléter samedi, à l'Astroballe, un carton plein des Bleus dans le Tournoi de Lyon, que Vincent Collet a entériné et communiqué la liste des 14 joueurs tricolores retenus pour la suite de la préparation à la Coupe du Monde 201, qui se déroule en Chine du 31 août au 15 septembre. Avec l'éviction de Timothé Luwawu-Cabarrot, qui quitte le groupe France.

Les Bleus décolleront pour la Chine mardi prochain, pour participer à Shenyang à un ultime tournoi de préparation face à la Nouvelle-Zélande, l’Italie et la Serbie.

Le groupe des 14 sélectionnés : Elie OKOBO (Phoenix Suns, NBA), Frank NTILIKINA (New York Knicks, NBA), Amath M'BAYE (Pinar Karsiyaka SK, TUR), Nicolas BATUM (Charlotte Hornets, NBA), Evan FOURNIER (Orlando Magic, NBA), Théo MALEDON (LDLC ASVEL), Nando DE COLO (Fenerbahçe, TUR), Vincent POIRIER (Boston Celtics, NBA), Andrew ALBICY (Zénith St-Pétersbourg , RUS), Louis LABEYRIE (Valencia BC, ESP), Mathias LESSORT (Bayern Munich, ALL), Rudy GOBERT (Utah Jazz, NBA), Axel TOUPANE (Olympiakós, GRE), Paul LACOMBE (AS Monaco).