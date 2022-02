Leaders Cup Pro B : Evreux remporte le premier trophée de son histoire

Billet pour les play-offs d'accession en poche pour l'ALM

Première pour Evreux. Avant dimanche, l'ALM n'affichait encore aucune ligne au palmarès. Une nouvelle opportunité s'est présentée en ce troisième week-end de février pour les Ebroïciens et ces derniers n'ont pas laissé passer cette fois l'occasion de débloquer leur compteur. Vainqueur de Nancy (90-78) sur le parquet du SLUC lors de la finale retour de la Leaders Cup Pro B alors que les deux équipes n'étaient pas parvenues à se départager (match nul 79 partout) deux jours plus tôt (18 février) dans l'Eure, l'ALM Evreux tient enfin le premier titre de son histoire.Un trophée que Fabien Paschal, nommé MVP de ces Finales (l'ancien joueur du Havre a compilé 18 points, 9 rebonds et 2,5 passes de moyenne sur les deux matchs), et les Ebroïciens ont largement mérité si l'on s'en tient au spectre de ce match retour de dimanche qui a vu Bangaly Fofana, gravement blessé au cours de la rencontre (il a été conduit à l'hôpital), et les siens compter jusqu'à 25 points d'avance lors d'un match qui a longtemps tourné à un cavalier seul de l'ALM. Egalement assuré grâce à cette victoire de disputer les play-offs d'accession à la Betclic Elite, en fin de saison, Evreux succès au palmarès à Fos Provence, titré la saison dernière aux dépens de Quimper.