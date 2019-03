LdC: Le Mans accroché par Bologne

Il n'y a pas eu de vainqueur entre Le Mans et la Virtus Bologne (74-74), en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Valentin Bigote (25 points, 8 rebonds) et Kendrick Ray (21 points) ont brillé face au club italien, où évoluent le Français Amath M'Baye (13 points, 5 rebonds) et le double champion NBA Mario Chalmers (7 points, 3 passes), tout juste arrivé.

Tout se jouera lors du match retour à Bologne, puisqu'il n'y a pas de match d'appui en Ligue des champions.

« À chaque fois on a fait preuve de caractère quand Bologne était devant. On aurait pu prendre le match. Mais maintenant il faut aller là-bas et tout tenter »



