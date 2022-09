Las Vegas de plus en plus proche du titre WNBA

Pour sa première année en tant que coach des Las Vegas Aces, en WNBA, Becky Hammon est sur le point de frapper très fort…

Ses joueuses ont ainsi remporté le Game 2 de la finale face au Connecticut Sun (85-71) en retrouvant la force de leur attaque, derrière le trio Kelsey Plum (20 points, 7 passes), A’ja Wilson (26 points, 10 rebonds) et Chelsea Gray (21 points, 8 passes).

En tête dès le début du match, et malgré un retour de Connecticut dans le troisième quart-temps, Las Vegas a géré toute la rencontre et dispose désormais, à 2-0 dans la série et comme la WNBA joue ses séries au meilleur des cinq matchs, de trois balles de match, deux à l’extérieur et la dernière à domicile, pour remporter le premier titre de son histoire.

« Nous avons eu l'impression de courir après le score toute la soirée parce que nous n'avons pas réussi à enchaîner les stops » pestait Curt Miller, le coach du Sun. « Nous essayons de créer des perturbations. Nous essayons d'empêcher cette attaque surpuissante de prendre son rythme. Et ce soir, nous avons vraiment eu du mal à le faire ».

L’ancienne assistante de Gregg Popovich préférait, à l’image de son mentor, ne pas s’enflammer.

« Il s'agit de mettre ces filles en position de gagner un titre. C'est mon objectif. C'est pourquoi j'ai pris ce travail. Je sentais qu'elles avaient le talent pour le faire. Comme je l'ai déjà dit, nous n'avons encore rien gagné. Tout ce que nous avons fait, c'est de garder l'avantage du terrain ».