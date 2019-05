Holston et Ciak MVP

Lundi soir, à Paris, avait lieu la cérémonie des Trophées du Basket 2019, organisée conjointement par la Ligue nationale (LNB) et la Ligue féminine (LFB). Un évènement auquel plusieurs personnalités du monde su sport comme Arsène Wenger, Rudy Gobert, Ian Mahinmi, Daniel Narcisse ou Laure Boulleau ont participé et qui a consacré notamment David Holston et Helena Ciak.

Le meneur américain de Dijon et l’intérieure française de Lattes-Montpellier ont été respectivement élus MVP de Jeep Elite et de LFB. Chez les entraîneurs, ce sont Pascal Donnadieu (Nanterre) et Valéry Domery (Lyon Asvel féminin) qui ont été récompensés, les jeunes Théo Maledon (Lyon-Villeurbanne) et Marine Fauthoux (Tarbes) étant quant à eux désignés meilleurs espoirs.

Le palmarès complet

MVP Jeep Elite: David Holston (Dijon) - MVP LFB: Helena Ciak (Lattes-Montpellier - MVP Pro B: Brandon Jefferson (Orléans) - Meilleur Jeune Jeep Elite: Théo Maledon (Lyon-Villeurbanne) - Meilleure Jeune LFB: Marine Fauthoux (Tarbes) - Meilleur Jeune Pro B: Yanik Blanc (Poitiers) - Meilleur Arbitre: Joseph Bissang - Meilleur Entraîneur Jeep Elite: Pascal Donnadieu (Nanterre) - Meilleur Entraîneur LFB: Valéry Demory (Lyon Asvel Féminin) - Meilleur Entraîneur Pro B: Guillaume Vizade (Vichy-Clermont).