Héroïque, Lauri Markkanen envoie la Finlande en quart-de-finale

Très impressionnant depuis le début de l’EuroBasket avec déjà deux matches à 30 points et plus, Lauri Markkanen a frappé encore plus fort en huitième de finale, face à la Croatie. Récemment envoyé au Jazz dans l'échange impliquant Donovan Mitchell, la star du basket finlandais a survolé la rencontre, au point de réaliser la 8e performance de l'histoire d'un championnat d'Europe : 43 points ! Seuls Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic avaient dépassé la barre des 40 points dans cet Euro.

Très adroit avec son 19 sur 29 aux tirs et auteur d'un panier au buzzer du 3e quart-temps sur une remise en jeu, Markkanen ajoute 9 rebonds, 3 passes et 3 interceptions, et grâce au soutien de Sasu Salin (17 points à 50% à 3-points) et d’Edon Maxhuni (16 points), il permet à la Finlande de s'imposer 94-86 dans un match d'attaque.

Une première depuis 1967

Au contact (77-77) à l’entrée des cinq dernières minutes, la Croatie n'a pas trouvé de solution pour limiter Markkanen, trop rapide et trop mobile pour Dario Saric. Considérés comme des outsiders pour le titre avec leurs trois joueurs NBA, les Croates quittent la compétition malgré les 23 points de Bojan Bogdanovic, futur coéquipier de Markkanen au Jazz, et les 17 points du meneur naturalisé Jaleen Smith.

Pour la Finlande, c'est un exploit retentissant puisque le pays n'avait pas atteint les quarts-de-finale depuis... 1967 ! Au prochain tour, la marche sera encore plus haute puisque les joueurs de Lassi Tuovi défieront mardi l'Espagne, championne du monde en titre.