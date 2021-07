France-Espagne : Les équipes de France ont rapporté 8 000 euros aux clubs de Villiers-Le-Bel et Charenton-Le-Pont

Fournier et Dumerc sur les photos officielles

4 000 et 4 000 qui font 8 000. Les Bleues avaient rapporté 4 000 euros au Villiers-le-Bel Basket, les Bleus en ont fait de même ensuite, cette fois au profit du Saint-Charles Charenton SMB, pour un total de 8 000 euros convertis en dons. Des paniers qui permettent à deux clubs locaux de mettre en place des projets écoresponsables. Il fallait y penser. La MAIF, dans le cadre de son contrat de partenariat des équipes de France de basket et, plus globalement, de la Fédération française de basket (FFBB), l'a fait. Le projet, baptisé « Chaque Acte Compte » a vu le jour le 5 février dernier et se poursuivra pendant toute l'année. Samedi dernier, sur le parquet de l'AccorArena lors de la double confrontation entre la France et l'Espagne sur la route des Jeux de Tokyo,Le club du Val d'Oise comme celui du Val de Marne, tous deux labélisés en conséquence "FFBB Citoyen MAIF" et cher pour le second à l'un de nos internationaux français évoluant en NBA Evan Fournier (Boston Celtics), qui y a fait ses premiers pas, ont en effet été désignés à leur tour comme clubs récipiendaires de ce dispositif solidaire créé conjointement depuis février par la MAIF et la FFBB.Lors de ces deux matchs de préparation contre l'Espagne pour les équipes de France féminine et masculine, le barème était le suivant :4 000 euros pour un total de points compris entre 75 et 99 et 3 000 euros si jamais les joueuses de Valérie Garnier ou les hommes de Vincent Collet ne parvenaient pas à atteindre les 75 points. Cerise sur le gâteau : à la fin des deux matchs, au moment de la remise du chèque de dons obtenus,pour une photo venue immortaliser la soirée. Evan Fournier en personne, chez les hommes, et ce malgré la défaite face aux Espagnols, et Céline Dumerc (désormais manager générale des Bleues), se sont même prêtés au jeu en venant poser pour l'occasion. Grands seigneurs.