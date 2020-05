FIBA : Pas de fenêtre internationale en novembre ?

L’équipe de France masculine de basket affrontera-t-elle la Grande-Bretagne et l’Allemagne les 26 et 29 novembre prochain dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2022 (l’Euro 2021 a été reporté d’un an en raison du report des Jeux Olympiques de Tokyo) ? A priori, non, si l’on en croit les informations publiées dans AS ce dimanche. Selon le journal espagnol, la FIBA va reporter la fenêtre internationale de novembre 2020 à 2021 afin de libérer de la place pour les championnats qui auraient repris après la pause forcée due à la pandémie de coronavirus, et qui verraient la saison 2020-21 commencer plus tard.

Une fenêtre avant les JO ?

Cette fenêtre pourrait être reportée à février 2021 (où des éliminatoires de l’Euro 2022 sont déjà prévus), ou alors juste avant ou juste après le TQO, prévu du 29 juin au 4 juillet. Selon AS, cette dernière option serait privilégiée car elle permettrait aux équipes qualifiées pour les JO de se préparer pour le tournoi olympique tout en disputant des matchs de compétition, qualificatifs pour l’Euro. Une décision devrait être prise avant le mois de juillet. Pour le moment, deux matchs de qualification à l’Euro 2022 ont déjà été disputés (une défaite contre l’Allemagne et une victoire contre le Monténégro pour la France), et il en reste encore quatre.