Fenerbahçe : Ciak a signé

Un septième club pour Ciak

Helena Ciak retente une aventure à l’étranger ! Trois ans après avoir quitté le club russe de Koursk, avec qui elle avait remporté l’Euroligue en 2017, pour revenir en France, à Montpellier, la pivot internationale de 31 ans (1,97m) s’est engagée avec Fenerbahçe. La durée du contrat n’a pas été précisée. Helena Ciak a passé les deux dernières saisons à l’ASVEL. Deux saisons frustrantes puisque la première s’est arrêtée en mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et la deuxième en demi-finales après une défaite contre Basket Landes, futur champion surprise. Lors de la saison 2020-21,e, où l’ASVEL a été éliminée en quarts de finale par Sopron. Le club hongrois avait d’ailleurs ensuite perdu la petite finale contre Fenerbahçe, le triple champion de Turquie que Helena Ciak s’apprête à rejoindre.Le club stambouliote sera déjà le septième de la carrière de Ciak, qui a porté le maillot de Roche Vendée (2010-11), Perpignan (2011-13), Montpellier (2013-14 et 2018-19), Bourges (2014-16) et donc du Dynamo Koursk (2016-18) et de l’ASVEL (2019-21)., Helena Ciak a un énorme objectif à remplir d’ici un mois : décrocher une médaille olympique à Tokyo avec les Bleues. Après une défaite en finale de l'Euro contre la Serbie, les Françaises veulent monter sur le podium au Japon, quelle que soit la couleur de la médaille, même si, sauf improbable miracle, l'or est déjà réservé aux Américaines.