L'ASVEL avait l'occasion de débuter une saison d'Euroligue par quatre victoires pour la première fois de sa riche histoire. C'est raté. Vainqueurs de Kaunas, Berlin et de l'Efes Istanbul (champion en titre !) pour entamer cet exercice 2021-22, les champions de France sont tombés sur plus forts ce jeudi soir à l'Astroballe : le Maccabi Tel-Aviv, qui s'est imposé 93-85, signant ainsi sa deuxième victoire en quatre matchs. Au final, l'ASVEL n'aura mené qu'à deux reprises dans ce match : à 13-12 et à 19-18, dans le premier quart-temps. Mais les hommes de TJ Parker ont encaissé un 8-0 à cheval sur les deux premiers quarts qui a permis aux Israéliens de créer un petit écart. Un écart qui a atteint les onze points à la seizième minute.

Okobo brille malgré la défaite

A la mi-temps, le Maccabi menait 49-42, mais l'ASVEL n'a jamais réussi à refaire son retard au retour des vestiaires. L'écart a oscillé entre +7 et +14 tout au long de la deuxième période, les joueurs de Tel-Aviv parvenant toujours à accélérer dès que les Villeurbannais revenaient un peu dans le coup. C'est finalement une défaite de huit points pour le club de Tony Parker, qui descend provisoirement à la troisième place du classement. Malgré la défaite, Elie Okobo est celui s'en est le mieux sorti côté ASVEL, avec 23 points au compteur (3/5 à 3pts), 4 rebonds et 4 passes (mais aussi 6 ballons perdus). Chris Jones a ajouté 14 points, alors qu'en face, le Français Mathias Lessort, pigiste médical au Maccabi, a fini avec 9 points et 5 rebonds. Lors de la cinquième journée, jeudi prochain, les Villeurbannais se rendront à Milan, qui a remporté, comme eux, ses trois premiers matchs.

Les marqueurs villeurbannais :

Okobo (23), Jones (14), Kahudi (8), Lacombe (5), Gist (8), Fall (2), Osetkowski (5), Howard (8), Strazel (6), Antetokounmpo (6)