Euroligue (F/J8) : L’USK Prague étrille Lattes-Montpellier

Lattes-Montpellier est passé à côté de son match. Alternant le bon et le moins bon en Euroligue féminine, les Gazelles n’ont pas confirmé sur le parquet de l’USK Prague leur succès sur le MBA Moscou obtenu la semaine passée. Une rencontre que les joueuses de Valéry Demory ont bien mal entamé. En à peine plus de deux minutes, les coéquipières d’Alyssa Thomas (18 points, 11 rebonds, 9 passes) ont compté huit longueurs d’avance et les joueuses du club tchèque ne se sont pas arrêtées en si bon chemin. Multipliant les séries, ces dernières ont conclu le premier quart-temps avec une marge de treize longueurs sur un BLMA qui n’a pas été en mesure de trouver les solutions dans les dix minutes menant à la mi-temps. Revenues un temps à onze longueurs, les coéquipières d’Olivia Epoupa (17 points, 6 rebonds) n’ont ensuite marqué que six points en l’espace de huit minutes. En face, l’USK Prague n’a pas coupé son effort. Grâce notamment à un 8-0, l’écart entre les deux formations s’est établi à 27 longueurs au moment de retrouver les vestiaires.

Lattes-Montpellier sans la moindre solution

Remobilisées à la mi-temps, les Gazelles ont serré le jeu mais sans parvenir à réduire drastiquement leur retard. Ce dernier a fluctué entre 25 et 31 points tout au long d’un troisième quart-temps conclu avec 26 unités entre Tchèques et Héraultaises. L’entame des dix dernières minutes n’a pas donné le moindre espoir d’un retour du diable vauvert pour le BLMA. Sous l’impulsion de Dragana Stankovic (17 points, 6 rebonds), l’USK Prague a signé un 9-0 pour s’installer durablement au-dessus de la barre des 30 points d’avance. Seul un tir à trois points d’Olivia Epoupa a permis aux Gazelles de repasser en-dessus à un peu moins de cinq minutes du terme de la rencontre. Totalement à leur main dans cette rencontre, les Praguoises ont terminé sur un 10-2 pour une victoire de 35 longueurs (89-54), leur sixième en huit matchs. Lattes-Montpellier, pour sa part, voit son bilan être à l’équilibre avec quatre victoires pour quatre défaites et une quatrième place à quatre points d’Ekaterinbourg, toujours invaincu après huit journées.



BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE A

8eme journée

Mardi 7 décembre 2021

MBA Moscou - Salamanque : 89-77



Mercredi 8 décembre 2021

Ekaterinbourg - TTT Riga : 75-60

Szekszard - Reyer Venise : 51-65

USK Prague - Lattes-Montpellier : 89-54



Classement du Groupe A

1- Ekaterinbourg 16 points

2- USK Prague 14

3- Salamanque 14

4- Lattes-Montpellier 12

5- TTT Riga 11

6- Reyer Venise 11

7- MBA Moscou 10

8- Szekszard 8