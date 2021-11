Euroligue (F/J6) : Troisième défaite pour Lattes-Montpellier, dominé par le Reyer Venise

Lattes-Montpellier est passé à côté de son déplacement à Venise. Pour leur sixième sortie de la saison en Euroligue, les joueuses de Valéry Demory ont concédé en Italie leur troisième défaite. Une rencontre que les Héraultaises pouvaient difficilement commencer d’une pire manière. Si Katherine Plouffe (7 points, 6 rebonds) et Bintou Diémé (9 points) ont inscrit les deux premiers paniers, c’est tout simplement le seul moment de la rencontre qui a vu le BLMA mener au score. Grâce à un 11-0 dans la foulée, les joueuses du Reyer Venise ont pris les commandes de la rencontre. Si les Gazelles ont tenté de réagir en revenant à seulement cinq points, elles ont ensuite perdu le fil pour conclure le premier quart-temps avec un retard de treize longueurs. A l’orgueil, les coéquipières de Mamignan Touré (13 points) ont trouvé des solutions pour déjouer la défense vénitienne mais également pour stopper les offensives adverses. Ne concédant que quatre points en quasiment sept minutes, les joueuses de Lattes-Montpellier ont totalement effacé leur retard. Mais trop d’échecs au tir avant la pause a contraint le BLMA à retrouver son vestiaire avec deux points de retard.

Une fin de match manquée pour Lattes-Montpellier

Au retour sur le parquet, les Gazelles ont tenu la dragée haute à leurs adversaires… un peu plus d’une minute. Le Reyer Venise, emmené par Yvonne Anderson (24 points, 6 rebonds, 5 passes) et Gintare Petronyte (16 points, 11 rebonds, 7 passes), a alors infligé un 13-2 pour creuser à nouveau un écart supérieur à dix longueurs. Ne voulant pas abandonner, Lattes-Montpellier a su revenir à six unités avec dix minutes encore à jouer grâce à un tir à trois points de Sydney Wallace (12 points). Toutefois, la fin de match a été un véritable cauchemar pour les Héraultaises. Toujours menées de six points avec un peu moins de cinq minutes à jouer, elles ont vécu une panne offensive totale. Dans l’incapacité de marquer le moindre point jusqu’au buzzer, les protégées de Valéry Demory ont subi le jeu du Reyer Venise, qui a terminé la rencontre sur un 14-0 pour une victoire de 20 longueurs (79-59), sa deuxième de la saison à l’échelon européen. Le BLMA, battu pour la troisième fois en quatre matchs, reste accroché à sa quatrième place du Groupe A.



BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE A

6eme journée - Mercredi 24 novembre 2021

MBA Moscoy - Ekaterinbourg : 63-84

TTT Riga - USK Prague : 52-103

Reyer Venise - Lattes-Montpellier : 79-59

20h30 : Salamanque - Szekszard



Classement du Groupe A

1- Ekaterinbourg 12 points

2- USK Prague 10

3- Salamanque 9

4- Lattes-Montpellier 9

5- TTT Riga 8

6- MBA Moscou 8

7- Reyer Venise 8

8- Szekszard 5