Euroligue (F/J6) : Face à Gérone, Basket Landes a dû s'avouer vaincu à domicile

Les clubs français ont décidément connu une mauvaise soirée en Euroligue. Après Lattes-Montpellier qui a chuté sur le parquet du Reyer Venise, c’est Basket Landes qui n’a pas su prendre le meilleur sur Gérone. Si Céline Dumerc (5 points, 5 passes) a permis aux championnes de France de répondre à l’ouverture du score signée Julia Reisingerova (15 points, 10 rebonds), ce sont bien les joueuses du club espagnol qui ont ensuite fait le jeu. Le premier quart-temps a vu l’écart entre les deux formations monter par palier. Tout d’abord six unités puis onze et enfin treize longueurs. Toutefois, sous l’impulsion de Clarissa dos Santos (10 points, 8 rebonds) et Kendra Chery (4 points), les Landaises ont su se rapprocher à sept longueurs après dix minutes. De belles promesses qui n’ont toutefois pas été suivies avec un deuxième quart-temps qui a permis à Gérone de dérouler son basket et creuser un écart qui est solidement resté au-dessus de la barre des dix points, s’établissant à douze longueurs au moment de revenir aux vestiaires.

Une réaction insuffisante pour Basket Landes

Julie Barennes a eu beau tenter de remobiliser ses troupes à la mi-temps, la donne n’a pas vraiment changé au retour sur le parquet de l’Espace François-Mitterand de Mont-de-Marsan. Grâce à Kennedy Burke (28 points, 5 rebonds), Gérone n’a pas laissé l’occasion de revenir à Basket Landes. Lidija Turcinovic (19 points) a eu beau se démener, l’écart a flirté avec la barre des 20 points à l’approche d’un dernier quart-temps entamé par les championnes de France avec un retard de 16 unités. Ne voulant pas avoir de regrets, les Landaises ont tout donné dans les dix dernières minutes de la rencontre. Une réaction qui a toutefois été trop tardive. Revenues à cinq points avec 90 secondes encore à jouer grâce à Regan Margarity (19 points, 5 rebonds), Basket Landes s’incline au final de neuf points (71-80) pour un bilan s’établissant désormais à trois victoires pour trois défaites, soit désormais le même que Gérone ce Groupe B dominé par Galatasaray et Sopron mais sans avoir fait la différence sur la concurrence.



BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE B

6eme journée - Mercredi 24 novembre 2021

Dynamo Koursk - Schio : 74-93

Gdynia - Fenerbahçe : 70-87

Galatasaray - Sopron : 67-61

Basket Landes - Gérone : 71-80



Classement du Groupe B

1- Galatasaray 10 points

2- Sopron 10

3- Schio 9

4- Gérone 9

5- Dynamo Koursk 9

6- Fenerbahçe 9

7- Basket Landes 9

8- Gdynia 7