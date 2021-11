Euroligue (F/J5) : Lattes-Montpellier renoue avec la victoire

Lattes-Montpellier s’est remis les idées en place ! Dominées par Ekaterinbourg puis Salamanque lors de leurs deux derniers matchs en Euroligue féminine, les protégées de Valéry Demory se devaient de l’emporter face à une équipe de Riga sur une dynamique inverse. L’entame de match des Héraultaises a tout simplement été parfaites. Intouchables défensivement, elles ont déployé leur jeu offensif pour mener 11-0 au bout de cinq minutes seulement. Les coéquipières d’Ieva Pulvere (19 points, 6 rebonds) ont alors réagi pour revenir rapidement à seulement deux points mais un dernier coup de collier avant la fin du premier quart-temps a permis aux Gazelles de reprendre une avance de six longueurs. La solidité défensive vue en début de match s’est appliquée durant tout le deuxième quart-temps. Seuls deux tirs à trois points d’Ieva Pulvere puis Chantelle Handy (9 points) en l’espace de quinze secondes en milieu de période ont été réussis par Riga. Les coéquipières d’Haley Peters (15 points, 11 rebonds) ont profité de l’aubaine pour creuser l’écart et atteindre la mi-temps avec une avance de 17 unités.

Lattes-Montpellier a tenu le choc

Un ascendant que les joueuses du BLMA ont su maintenir au retour sur le parquet mais seulement pendant sept minutes. La fin du troisième quart-temps a vu Riga retrouver de l’allure et infliger un 11-2 aux Héraultaises pour instiller le doute dans leur esprit avec un retour sous la barre des dix points à l’entame des dix dernières minutes. Toutefois, même en l’absence sur la feuille de match d’Olivia Epoupa, les coéquipières de Sydney Wallace (14 points) ont su tenir la distance dans cette rencontre. Si les joueuses de Riga se sont rapprochées à cinq longueurs avec un peu moins d’une minute et demie à jouer, la victoire a finalement été au bout pour Basket Landes avec un écart de seulement neuf points (63-54). Avec cette troisième victoire en cinq journées d’Euroligue féminine, les Gazelles remontent au troisième rang de leur groupe derrière Ekaterinbourg, toujours invaincu, et Salamanque, qui a subi sa première défaite à Prague. Le BLMA pointe à seulement deux points du leader russe.



BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE A

5eme journée - Mardi 2 novembre 2021

Szekszard - Ekaterinbourg : 67-82

USK Prague - Salamanque : 80-55

Reyer Venise - MBA Moscou : 61-62

Lattes-Montpellier - Riga : 63-54



Classement du Groupe A

1- Ekaterinbourg 10 points

2- Salamanque 9

3- Lattes-Montpellier 8

4- USK Prague 8

5- Riga 7

6- MBA Moscou 7

7- Reyer Venise 6

8- Szekszard 5