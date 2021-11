Euroligue (F/J5) : Face à Gdynia, Basket Landes ne s'est pas laissé douter

Basket Landes repart du bon pied ! Dominées par Galatasaray à l’occasion de leur dernière sortie en Euroligue féminine, les joueuses de Julie Barennes n’ont pas manqué l’occasion de retrouver le sourire lors de la réception de Gdynia, bon dernier du Groupe B. Si les Polonaises ont fait de la résistance dans les premiers instants de la rencontre, les Landaises ont très vite pris l’ascendant mais sans parvenir à faire la différence. Le résultat a été un écart de seulement quatre points, le maximum aperçu depuis l’entame de la rencontre, entre les deux formations à l’issue des dix premières minutes. Sous l’impulsion d’Alice Kunek (19 points) et Ana-Marija Begic (18 points, 7 rebonds), Gdynia a su hausser le ton pour repasser devant au tableau d’affichage pendant l’essentiel du deuxième quart-temps. Toutefois, un dernier tir réussi par Kendra Chery (7 points) et un échec à longue distance au buzzer de Klara Lundquist (0 points) ont permis à Basket Landes de rejoindre son vestiaire avec une avance d’un petit point.

Basket Landes a su frapper quand il le fallait

Remobilisées à la mi-temps, les joueuses de Basket Landes ont entamé la deuxième moitié de la rencontre avec le mors aux dents. Si Megan Gustafson (6 points, 7 rebonds) a permis aux Polonaises de repasser devant au début du troisième quart-temps, ces dernières ont ensuite subi vague sur vague. Bloquées à trois points marqués pendant plus de sept minutes, les joueuses de Gdynia ont encaissé sur la même période 21 points. Une série qui a permis à Basket Landes de s’envoler au score et d’entamer les dix dernières minutes avec un matelas de 17 points. Mais la fin de match n’a pas été un long fleuve tranquille pour les coéquipières de Sophie Cunningham (23 points, 7 rebonds) et Regan Margarity (11 points, 10 rebonds). En effet, Gdynia a mis toutes ses forces dans la bataille pour espérer un miracle et une deuxième victoire en cinq matchs. Mais l’effort n’a pas été suffisant pour inverser la tendance avec Basket Landes qui s’impose de neuf longueurs (79-70) et prend la deuxième place de son groupe, juste derrière Sopron.



BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE B

5eme journée

Mardi 2 novembre 2021

Sopron - Dynamo Koursk : 79-72

Schio - Fenerbahçe : 64-60

Basket Landes - Gdynia : 79-70



Mercredi 3 novembre 2021

20h15 : Gérone - Galatasaray



Classement du Groupe B

1- Sopron 9 points

2- Basket Landes 8

3- Dynamo Koursk 8

4- Schio 7

5- Fenerbahçe 7

6- Galatasaray 6

7- Gérone 7

8- Gdynia 7