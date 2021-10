Euroligue (F/J4) : Basket Landes et Lattes Montpellier chutent lourdement

La rechute est plutôt brutale. Ce mercredi soir, à l'occasion de la quatrième journée de l'Euroligue de basket féminin, Basket Landes, qui restait sur deux succès de rang dans la compétition, s'est très lourdement incliné sur le parquet de Galatasaray (83-64). Un match bien mal embarqué d'entrée pour le club français, et ce dès le premier quart-temps, durant lequel Basket Landes n'a inscrit que huit petits points, contre 21 pour son adversaire. Par la suite, l'écart n'a donc eu de cesse d'augmenter, atteignant même les +27 à la pause (46-19). Même au retour des vestiaires, les visiteuses n'ont alors jamais semblé être en mesure de revenir, malgré un 7-0 dès l'entame du troisième et avant-dernier quart-temps. Mais l'écart était donc déjà fait et bien fait. A la faveur notamment d'un ultime 12-5, Basket Landes l'a finalement ramené à +19 (83-64). La Lettone Aneta Steinberga (21 points, 8 rebonds, 2 passes décisives) a fait beaucoup de mal au club français, porté par l'Australienne Marianna Tolo (18 points, 4 rebonds, 4 passes décisives), mais cela n'a donc pas suffi. Dans le groupe B, Galatasaray est cinquième et Basket Landes sixième.

Lattes Montpellier n'a pas fait le poids

Plus d'informations à venir...