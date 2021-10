Euroligue (F/J3) : Lourde défaite pour Lattes-Montpellier face à Ekaterinbourg

La marche était sans doute trop haute pour Lattes-Montpellier. Après avoir pris le meilleur sur l’USK Prague puis Szekszard, les joueuses de Valéry Demory ont été surpassées par Ekaterinbourg, quintuple vainqueur de l’Euroligue féminine. Si les Héraultaises ont ouvert le score grâce à deux lancers francs d’Haley Peters (12 points), c’est le seul moment qui a vu les Gazelles mener au tableau d’affichage. A partir de là, les Russes ont pris les commandes et ont notamment réduit au silence l’attaque du BLMA pendant plus de trois minutes. Les coéquipières d’Alexandria Bentley (20 points, 8 passes) ont profité de l’occasion pour infliger un 15-0 aux joueuses de Lattes-Montpellier pour s’envoler au score. C’est avec un avantage de 23 points qu’Ekaterinbourg a mis un terme aux dix premières minutes. Si le BLMA a démarré le deuxième quart-temps avec un 8-0 pour revenir à quinze longueurs, les Russes ont vite serré le jeu pour mater ce début de révolte. Reprenant leur marche en avant, les protégées de Miguel Mendez n’ont par forcé leur talent pour atteindre la pause avec 26 longueurs d’avance.

Lattes-Montpellier n’avait pas les armes

Au retour sur leur parquet, les Gazelles ont tenté de hausser le ton, revenant immédiatement à 19 points mais Ekaterinbourg a absolument tout contrôlé. L’écart a alors longtemps oscillé entre 19 et 21 points avant un dernier coup de collier des coéquipières de Jonquel Jones (19 points, 9 rebonds), qui ont abordé le dernier quart-temps avec une marge de 23 unités. Pour s’assurer une fin de match en pente douce, les joueuses d’Ekaterinbourg ont mis un dernier coup d’accélérateur avec un 8-0 à l’entame du dernier quart-temps pour prendre 29 points d’avance mais sans jamais dépasser la barre des 30. Moins concernées sur le plan défensif dans les dernières minutes, les Russes ont laissé à Lattes-Montpellier plus de latitude, ce qui a permis aux joueuses de Valéry Demory de réduire progressivement l’écart pour une défaite, au final, de 19 points (73-92). Un premier revers sur la scène européenne qui fait reculer le BLMA au troisième rang dans son groupe, derrière les deux seules équipes encore invaincues, Salamanque et Ekaterinbourg.



BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE A

3eme journée

Mercredi 20 octobre 2021

USK Prague - Szekszard : 83-56

Reyer Venise - Salamanque : 56-71

Lattes-Montpellier - Ekaterinbourg : 73-92



Jeudi 21 octobre 2021

16h30 : Riga - MBA Moscou



Classement du Groupe A

1- Salamanque 6 points

2- Ekaterinbourg 6

3- Lattes-Montpellier 5

4- USK Prague 5

5- Reyer Venise 4

6- Szekszard 3

7- MBA Moscou 2

8- Riga 2