Euroligue (F/J3) : Courte victoire pour Basket Landes face au Dynamo Koursk

Basket Landes enchaîne en Euroligue féminine. Après son succès sur le parquet de Fenerbahçe, les joueuses de Julie Barennes ont fait chuter le Dynamo Koursk, qui restait sur deux victoires en deux journées. Si l’entame de match a permis aux coéquipières de Céline Dumerc (16 points, 5 rebonds) de faire la course en tête, jamais l’écart n’a dépassé les quatre points jusqu’en toute fin de premier quart-temps. Après avoir vu Elizaveta Shabanova (2 points) permettre aux Russes de passer devant pour la première fois du match, les Landaises ont signé un 9-0 sous l’impulsion de Marianna Tolo (14 points, 10 rebonds) pour creuser un premier écart significatif. Mais, après avoir atteint la barre des dix longueurs d’avance en début de deuxième quart-temps, les joueuses de Basket Landes ont vu celles du Dynamo Koursk trouver des solutions en attaque et, grâce à un 9-2, revenir à une seule longueur avec deux minutes à jouer avec la mi-temps, atteinte avec trois points de différence entre les deux équipes.

Basket Landes a tremblé mais a tenu bon

Au retour sur le parquet, le Dynamo Koursk a haussé le ton et pris les commandes au tableau d’affichage. Mais l’avance de trois points prise à ce moment n’a pas duré très longtemps. Basket Landes a su les ressources pour immédiatement réagir puis repasser devant au score, avec notamment un 5-0 en toute fin de troisième quart-temps. Les dix dernières minutes de la rencontre ont vu les deux équipes se rendre coup pour coup mais avec une seule constante. Basket Landes n’a jamais perdu la tête au score jusqu’au buzzer. Mais l’avance de huit points obtenue à l’amorce de ce dernier quart-temps n’a pas pu être conservée. D’abord revenu à deux points, le Dynamo Koursk a fait passer un frisson dans les travées de l’Espace François-Mitterand quand Arike Ogunbowale (17 points) a ramené son équipe à un point avec sept secondes à jouer. Toutefois, une faute antisportive de cette dernière puis une autre de Nika Baric (7 points) ont offert des lancers francs à Marie-Eve Paget (11 points), qui n’a pas tremblé pour assurer la victoire de Basket Landes (78-75).



BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE B

3eme journée

Mercredi 20 octobre 2021

Galatasaray - Gdynia : 71-60

Basket Landes - Dynamo Koursk : 78-75

Gérone - Fenerbahçe : 71-59



Jeudi 21 octobre 2021

18h00 : Sopron - Schio



Classement du Groupe B

1- Gérone 5 points

2- Dynamo Koursk 5

3- Basket Landes 5

4- Sopron 4

5- Fenerbahçe 4

6- Galatasaray 4

7- Schio 3

8- Gdynia 3