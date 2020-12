Première réussie pour Basket Landes !



𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐈𝐒 𝐌𝐀𝐃𝐄!

🇫🇷 @BasketLandes recorded their FIRST ever #EuroLeagueWomen win beating @BourgesBasket in an OT thriller (69-66). pic.twitter.com/7jDtbdCYo4



— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) December 3, 2020

BASKET - EUROLIGUE FEMMES

3- Lyon-ASVEL, 3

Jeudi 3 décembre 2020

Basket Landes - Bourges : 69-66 (ap)

2- Basket Landes, 2

3- Bourges, 2

Marine Johannes n'a pas suffi. La géniale arrière de Lyon-ASVEL a pourtant tout donné, jeudi soir sur le parquet de l'USK Prague pour tenter de conduire les Rhodaniennes vers une nouvelle victoire en Euroligue, la deuxième en trois jours après le carton de mardi à domicile face à Gdynia (89-57). Malheureusement,à l'issue de cette rencontre comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes. Une deuxième sortie que les protégées de Tony Parker pouvaient difficilement mieux entamer, à l'image d'une Johannes qui a immédiatement fait comprendre que cette soirée allait être la sienne. Treize points dans le premier quart-temps, 18 déjà à son compteur après douze minutes de jeu et une avance de dix points (44-34) pour Lyon-ASVEL à la pause, l'entame était idéale pour nos représentantes. Malheureusement pour les Lionnes, si l'ancienne joueuse de Bourges et Mondeville, 20 points à la pause, a maintenu son rythme infernal, ajoutant 18 points de plus à des stats déjà affolantes pour, cela n'a pas empêché les Praguoises de très vite inverser la situation. Et dès lors que les Tchèques sont passées devant au score, Alysha Clark et ses coéquipières se sont montrées incapables, elles, de reprendre l'avantage. Elles échouent finalement à un point. Et malgré son match de mammouth, Johannes ne gardera pas un grand souvenir de ce déplacement.Si Marine Johannes n'a pas été récompensée de son énorme match,Pour leur tout premier match en Euroligue,, battue en prolongation au bout du suspense (69-66) malgré une très belle réaction dans le dernier quart-temps (19-11 pour les Tangos). Céline Dumerc et ses partenaires ont repris les choses en main dans les cinq minutes de jeu supplémentaires (9-6) et poursuivent ainsi leur incroyable début de saison, avec un huitième succès consécutif, cette fois toutes compétitions confondues. Le tout premier en Euroligue pour Basket Landes, qui a réussi ses débuts dans l'épreuve. Pour les Berruyères, douchées d'entrée à domicile par Sopron deux jours plus tôt, les affaires se compliquent sérieusement en revanche.Gdynia (POL) - Fenerbahçe (TUR)- Lyon-ASVEL : 80-794- Gdynia (POL), 2UE Sopron (HUN) - Galatasaray (TUR)4- Galatasaray (TUR), 0