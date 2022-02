Euroligue (F/J14) : Le MBA Moscou retarde la qualification de Lattes-Montpellier

❌ Avec un effectif amoindri, et malgré l'engagement, les Gazelles, qui se sont battues avec leurs armes, s'inclinent 98 à 78 sur le parquet de Moscou

Lattes-Montpellier devra attendre un peu plus

BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE A

14eme journée

Classement du Groupe A

Il y avait sans doute trop de facteurs contraires. Privé de match officiel depuis le 23 janvier dernier et sa défaite en prolongation face à Bourges en quarts de finale de la Coupe de France, Lattes-Montpellier a manqué le coche sur le parquet du MBA Moscou. Alors qu’une victoire lors de son premier match en retard leur aurait ouvert les portes des quarts de finale de l’Euroligue, les Gazelles se sont inclinées en Russie. Pourtant, le BLMA avait très bien entamé la rencontre avec une avance de onze longueurs construite lors des sept premières minutes, notamment grâce à Sydney Wallace (30 points, 5 rebonds). Toutefois, les Moscovites ont su revenir dans le match, tirant parti d’un effectif plus étoffé avec onze joueuses sur la feuille de match contre sept pour le BLMA. A l’issue du premier quart-temps, les Héraultaises n’ont pu se reposer que sur un matelas de quatre points. Un avantage qui n’a pas résisté très longtemps durant le deuxième quart-temps, le MBA Moscou signant notamment un 10-0 pour reprendre la main au tableau d’affichage. Avec une performance en dents-de-scie, les Gazelles ont su limiter les dégâts afin de retrouver leur vestiaire avec seulement huit points de retard.Toutefois, le retour sur le parquet a tourné au cauchemar pour les joueuses de Valery Demory. En effet, les coéquipières de Mariia Krymova (18 points) ont démarré la deuxième moitié du match pied au plancher. Un 12-2 a permis aux Moscovites de se rapprocher de la barre des 20 points très tôt dans le troisième quart-temps. A l’orgueil, les joueuses du BLMA ont résisté de toutes leurs forces, parvenant à revenir à douze longueurs à l’orée des dix dernières minutes de la rencontre. Les coéquipières d’Haley Peters (15 points, 7 rebonds) ont même cru pouvoir inverser plus nettement la tendance dans ces dix dernières minutes quand elles ont réduit l’écart à seulement huit points. Toutefois, dans les sept minutes qui ont suivi, le MBA Moscou a changé de braquet pour ne pas laisser passer une deuxième victoire consécutive en Euroligue. Un 8-0 a permis à Zhosselina Maiga (16 points) et à ses coéquipières de reprendre l’ascendant pour aller chercher une victoire de 20 points face à une équipe héraultaise à bout de forces (98-78). Si le bilan se retrouve à nouveau à l’équilibre, Lattes-Montpellier reste en course pour une place en quarts de finale, avec une seule victoire sur les deux derniers matchs, tous disputés à domicile les 22 et 24 février prochains, qui sera suffisante.Reyer Venise -: 75-84Salamanque -: 67-93- Lattes-Montpellier : 98-78TTT Riga - SzekszardTTT Riga 17MBA Moscou 16Reyer Venise 15Szekszard 13Les quatre premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale. Les équipes classées 5eme et 6eme sont reversées en quarts de finale de l'Eurocoupe féminine.