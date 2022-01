Euroligue (F/J11) : Lattes-Montpellier se replace, Basket Landes se relance

BASKET – EUROLIGUE (F) / GROUPE A

11eme journée

Lattes-Montpellier

Classement du Groupe A

Lattes-Montpellier 17

Basket Landes à portée de l'Eurocoupe

BASKET – EUROLIGUE (F) / GROUPE B

11eme journée



Basket Landes

Classement du Groupe B

Basket Landes 15

Très bonne opération pour les Gazelles.Victorieuses de neuf points lors du match aller en novembre dernier (63-54), les Héraultaises ont cette fois mis la manière ce mercredi avec un écart de 35 unités à l'arrivée, lors de la 11eme journée de l'Euroligue. Avec déjà 28 longueurs d'avance à la pause, les joueuses de Valéry Demory n'ont pas faibli après la pause pour signer un gros coup, suite à cette 6eme victoire européenne cette saison. Lors de cette rencontre, Haley Peters, l'ailière américaine du BLMA, a sorti le grand jeu avec 26 points et 8 rebonds à son actif, Olivia Epoupa (15 points) et Sydney Wallace (14 points et 7 rebonds) suivants derrière elle.Avec un calendrier abordable, les Gazelles ont les cartes en main et n'ont surtout besoin plus que d'une victoire pour se qualifier pour les phases finales.TTT Riga -: 45-80Salamanque - USK PragueEkaterinbourg - SzekszardMBA Moscou - Reyer VeniseUSK Prague 19Salamanque 18TTT Riga 17MBA Moscou 14Reyer Venise 14Szekszard 11La mauvaise série des Landaises a pris fin en Pologne. Ce mercredi,, c'était lors du match aller contre l'Arka. D'un rien devant à la pause (+2), la formation française a ensuite bien mieux géré que son adversaire les deux derniers quart-temps pour l'emporter tranquillement, avec une avance qui est même montée jusqu'à 17 unités en leur faveur. Lors de ce succès important de Basket Landes, Marine Fauthoux (22 points) s'est notamment illustrée, tout comme la Suédoise Regan Magarity (16 points et 9 rebonds). Avec désormais quatre succès en 11 rencontres, l'équipe basée à Mont-de-Marsan n'est plus qu'à une victoire de la 6eme place, qui leur permettrait d'être reversée en quarts de finale de l'Eurocoupe.Le retour est prévu le 30 janvier prochain dans la salle des Landaises.Dynamo Koursk -: 73-77Gdynia -: 74-27- Gérone : 80-68Fenerbahçe - SchioFenerbahçe 17Dynamo Koursk 17Gérone 17Schio 16Galatasaray 16Gdynia 13