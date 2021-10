Euroligue (F/J1) : Victoire d'un point pour Lattes-Montpellier face à l'USK Prague

Lattes-Montpellier a eu très chaud ! A l’occasion de son premier match de la saison en Euroligue féminine, les joueuses de Valéry Demory sont allées chercher la victoire à quatre secondes du buzzer face à l’USK Prague. Déchaînées, les Gazelles ont démarré cette rencontre tambour battant, menant de neuf longueurs au bout d’un peu moins de quatre minutes grâce à Ana Maria Filip (14 points). C’est alors que les Tchèques se sont totalement réveillées. Emmené par Maria Conde (23 points, 7 rebonds), l’USK Prague a inversé la tendance pour revenir à hauteur du BLMA à l’issue du premier quart-temps. Dès lors, les Héraultaises ont baissé de pied, laissant leurs adversaires prendre le contrôle du match et mener au score jusqu’à la pause, mis à part quelques instants à l’entame du deuxième quart-temps, quand Olivia Epoupa (22 points, 8 rebonds, 6 passes) avait pu égaliser sur un tir à trois points. Une fin de première mi-temps encourageante a permis à Lattes-Montpellier de retrouver son parquet avec seulement trois longueurs de retard.

Epoupa et Touré sauvent Lattes-Montpellier

Au retour sur leur parquet, les Gazelles ont su une nouvelle fois effacer leur retard. Mais sans toutefois parvenir à reprendre l’ascendant au tableau d’affichage. Les coéquipières de Dragana Stankovic (20 points, 7 rebonds) n’ont toutefois pas pu creuser un écart significatif. L’USK Prague n’a pas compté plus de six points d’avance durant tout le troisième quart-temps malgré une fin de période à sens unique avec un 5-0 en sa faveur. A ne pas se mettre à l’abri, les joueuses du club tchèque étaient sous la menace d’un retour du BLMA. Avec Haley Peters (14 points) et Sydney Wallace (14 points), les Gazelles ont signé un 11-2 pour reprendre l’avantage avec quatre minutes encore à jouer. La fin de match a été à couteaux tirés avec aucune des deux équipes qui n’a su faire la différence. C’est à quatre secondes du terme que Lattes-Montpellier s’est assuré la victoire. Alors qu’Olivia Epoupa a converti son premier lancer franc, l’internationale française a manqué le deuxième mais Mamignan Touré a su prendre le rebond et ainsi mettre fin au suspense. Lattes-Montpellier s’impose d’un petit point (75-74) et prend un bon départ dans cette saison d’Euroligue féminine.



BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE A

1ere journée

Mercredi 6 octobre 2021

Riga - Ekaterinbourg : 56-71

Reyer Venise - Szekszard : 80-59

Lattes-Montpellier - USK Prague : 75-74



Jeudi 7 octobre 2021

20h30 : Salamanque - MBA Moscou



Classement du Groupe A

1- Reyer Venise 2 points

2- Ekaterinbourg 2

3- Lattes-Montpellier 2

4- USK Prague 1

5- Riga 1

6- Szekszard 1

7- Salamanque 0

8- MBA Moscou 0



Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Les équipes classées 5eme et 6eme sont reversées en quarts de finale de l’Eurocoupe féminine.