Euroligue (F/J1) : Galatasaray facile face à Basket Landes

Si Basket Landes avait bien abordé la première bulle du Groupe D de l’Euroligue féminine, celle de Bourges démarre mal pour les Landaises. Opposées aux Turques de Galatasaray sur le parquet du Prado, les joueuses de Julie Barennes ont été étrillées malgré une entame de match intéressante et un avantage de cinq points construit très tôt. Mais un 14-2 signé par les coéquipières d’Epiphanny Prince (16 points) et Mercedes Russell (15 points, 9 rebonds) a définitivement lancé Galatasaray dans cette rencontre, avec un avantage de douze longueurs dès la fin des dix premières minutes de jeu. Plus défensif, le deuxième quart-temps a vu Basket Landes résister mais rallier les vestiaires avec 17 longueurs de retard. Le discours tenu par le staff landais n’a pas eu d’influence sur les coéquipières de Valériane Vukosavljevic (13 points), Miranda Ayim (12 points) et Aby Gaye (11 points, 5 rebonds), seules joueuses au-dessus des dix points pour Basket Landes, n'a pas payé. Galatasaray n’a cessé de trouver des solutions dans la défense du club français pour aborder les dix dernières minutes avec une marge confortable de 29 points, qui leur a offert une sécurité pour les dix dernières minutes. Ne voulant pas terminer ce match sur une mauvaise impression, les joueuses de Basket Landes ont continué de pousser pour réduire l’écart jusqu’à 22 points pour, toutefois, une large défaite (89-63) qui permet à Galatasaray de reprendre la deuxième place du groupe.



BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE D

1ere journée

Mardi 1er décembre 2020

Bourges - Sopron : 60-70



Lundi 18 janvier 2021

Galatasaray - Basket Landes : 89-63



Classement du Groupe D

1- Sopron 8 points

2- Galatasaray 4

3- Basket Landes 4

4- Bourges 2