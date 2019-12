Euroligue (F) : Victoire face à Fenerbahçe et première place du groupe pour Lattes-Montpellier

Lattes-Montpellier prend la tête de son groupe ! Au terme d’une rencontre qu’elles ont un temps pensé contrôler avant de sceller leur victoire dans les dernières secondes, les Héraultaises ont pris le meilleur sur Fenerbahçe pour passer devant leur victime du soir au classement du Groupe B de l’Euroligue féminine. Un match qui, pourtant, avait mal démarré pour les Gazelles, qui ont encaissé d’entrée un 6-0 avant de réagir avec un 8-0 pour prendre nettement les devants au tableau d’affichage. Un premier quart-temps terminé avec quatre longueurs d’avance pour le BLMA. Avant la mi-temps, les joueuses de Lattes-Montpellier, emmenées par Stéphanie Mavunga (15 points, 10 rebonds), ont tenu le score mais sans jamais tuer le match, rejoignant le vestiaire avec le même écart de quatre longueurs.

Lattes-Montpellier dans la sérénité puis le doute

Dès le retour sur le parquet du Palais des Sports de Lattes, les joueuses de Thibaut Petit ont haussé le ton pour compter jusqu’à 17 points d’avance mais, face à un Fenerbahçe emmené par Cecilia Zandalasini (25 points) et Alina Iagupova (20 points, 8 rebonds, 6 passes), une telle avance n’a pas tenu jusqu’au bout du match. Les joueuses du club turc ont pu passer devant au score à moins de quatre minutes du terme, faisant passer un frisson dans les travées du Palais des Sports. Les deux équipes ne se sont pas départagées jusqu’à une faute de Cecilia Zandalasini sur Samantha Whitcomb (21 points) qui a inscrit les deux lancers francs de la gagne à 24 secondes du buzzer. Avec ce court succès (76-74), Lattes-Montpellier revient à hauteur de son adversaire du soir et pointe ainsi en tête de son groupe à égalité avec Fenerbahçe et un point d’avance sur le Dynamo Koursk.



BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE B

6eme journée

Mercredi 4 décembre 2019

Dynamo Koursk - Sopron : 78-47

Lattes-Montpellier - Fenerbahçe : 76-74



Jeudi 5 décembre 2019

20h00 : ASVEL - Gdynia

20h30 : Schio - Gérone



Classement du Groupe B

1- Lattes-Montpellier 10 points

2- Fenerbahçe 10

3- Dynamo Koursk 9

4- Schio 8

5- Sopron 8

6- ASVEL 7

7- Gdynia 7

8- Gérone 7