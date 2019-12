Un match qui bascule dans le dernier quart-temps



Lyon ASVEL à la relance



Bourges n'a pas tremblé

Lattes-Montpellier avait un déplacement piège à négocier ce mercredi soir en Euroligue. Les Héraultaises se déplaçaient sur le parquet de Sopron, la seule équipe à avoir gagner au Palais des sports de Montpellier sur la scène européenne. Mais les filles de Thibaut Petit ont eu leur vengeance. Elles se sont imposées au bout du suspense (70-77). Le duel a été intense.Comme si toutes les deux minutes, une équipe passait devant son adversaire du jour. Un véritable thriller. Dans un tel duel, chaque détail compte. Et pour le plus grand bonheur du pensionnaire de LFB, ils ont fait pencher la balance en faveur des championnes de France. Il y a eu une meilleure adresse à 2 points, des interceptions mieux exploitées et un banc plus efficace. Mais ces chiffres ne peuvent pas résumer l'intensité défensive qui a fait basculer le match lors des dix dernières minutes.Les Hongroises n'ont marqué que trois paniers dans le jeu lors du dernier quart-temps. Grâce aux lancers-francs, leur total atteint 13 unités lors de la dernière période. Pas assez pour venir à bout de Gazelles plus déterminées que jamais. Les coéquipières de Diandra Tchatchouang ont remonté un retard de huit points pour s'imposer. Avec un shoot à 3 points d'Alix Duchet, Lattes-Montpellier a pris les devants à cinq minutes du terme. Un avantage qui n'a plus jamais été cédé.Un shoot qui a permis aux Montpelliéraines de s'imposer de sept points au buzzer. Un score favorable qui permet au BLMA de rejoindre Schio en tête de la poule B de l'Euroligue mais pas de prendre le meilleur sur l'adversaire du jour au point-average. Mais le plus important c'était bien de se sortir de ce piège hongrois.: Milapie (10 points), Williams (10), Mavunga (18), Duchet (15), Tchatchouang (12), Bankole (10), Kamba (0), Bernies (2).Lyon ASVEL a réalisé une énorme performance contre le Dynamo Kursk (84-59). Contre une formation habituée à jouer les premiers rôles en Euroligue mais en difficulté cette saison, les filles de Valéry Demory ont proposé une véritable démonstration. Les Villeurbannaises avaient pourtant mal démarré. Menées de dix points à la fin du premier quart-temps, elles ont réalisé un énorme deuxième quart-temps pour prendre les devants juste avant la pause.. Grâce à un secteur intérieur dominant et à l'incroyable maladresse extérieure des Russes (3/18 à 3 points), les Rhodaniennes ont pris jusqu'à 33 points d'avance. Avec 44 unités, le banc lyonnais a parfaitement pris le relais du cinq majeur pour repousser le dernier baroud d'honneur des vice-championnes d'Europe. Cinq joueuses de l'ASVEL ont terminé à dix points ou plus. Ce succès permet au club de Tony Parker de pouvoir encore espérer une qualification pour le top 8 européen.: Allemand (10), Jocyte (0), Ciak (7), Chabrier (0), Johannes (12), Badiane (6), Plouffe (15), Salagnac (12), Tanqueray (17), Turcinovic (5).Lors de la phase aller d'Euroligue, Bourges avait chuté à Venise. Un revers qui est désormais effacé des tablettes. Le Tango a battu le Reyer au Prado (68-45) et a même pris le point-average à son avantage. Un coup parfait dans la course à la qualification pour les quarts de finale. Après huit journées, les partenaires d'Alexia Chartereau ont deux victoires d'avance sur Braine, le cinquième. Pour y arriver, le pensionnaire de LFB a maîtrisé son match de bout en bout.Une avance qui n'a cessé d'augmenter au fil du match et qui a atteint les 28 unités. Le collectif des Berruyères était bien trop fort avec 25 des 28 paniers qui ont été le fruit d'une passe décisive. Bourges est un prétendant au top 8 européen et l'a prouvé.: Hamaoui (0), Eldebrink (16), Rupert (4), Astier (0), Touré (0), Dubie (0), Chartereau (20), Michel (2), Coleman (11), Achonwa (9), Godin (6).