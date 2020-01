Après Riga, Bourges a signé un deuxième succès consécutif à domicile en Euroligue féminine. Les Tango ont pris nettement le meilleur sur Braine dans un match où elles ont eu du retard à l’allumage. Les Belges, emmenées par Olesia Malashenko (16 points), ont su effacer un 5-0 berruyer par un 9-0 pour repasser devant et conclure les dix premières minutes de jeu avec un avantage de deux points. Mais, à partir de là, ce sont bien les joueuses d’Olivier Lafargue qui ont pris la mesure de leur adversaire. Emmenées par Natalie Achonwa (19 points), les Tango ont atteint la mi-temps avec huit points d’avance. Elles n’ont ensuite cessé de creuser l’écart dans le troisième puis le quatrième quart-temps pour s’imposer avec 21 points d’avance (80-59). Avec ce quatrième succès en cinq matchs, Bourges se maintient à la troisième place du Groupe A, à trois points d’Ekaterinbourg, redevenu leader après sa victoire sur l’USK Prague.



BASKET - EUROLIGUE (H) / GROUPE A

11eme journée - Mercredi 22 janvier 2020

Ekaterinbourg - USK Prague : 88-65

Riga - Çukurova : 83-51

Venise - Orenbourg : 61-63

Bourges - Castors Braine : 80-59



Classement du Groupe A

1- Ekaterinbourg 21 points

2- USK Prague 20

3- Bourges 18

4- Orenbourg 18

5- Castors Braine 14

6- Riga 14

7- Venise 14

8- Çukurova 13

L’ASVEL retombe dans ses travers

Fin de série pour l'ASVEL en Euroligue féminine. Après des succès face au Dynamo Koursk, à Gérone puis face à Schio, les Villeurbannaises ont manqué leur déplacement à Sopron. Si l’entame de match a été accrochée, les coéquipières d’Alysha Clark (16 points, 6 rebonds) ont manqué leur deuxième quart-temps avec notamment un 11-0 qui a donné aux Hongroises une avance confortable de onze longueurs à la mi-temps. Dès l’entame de la deuxième mi-temps, les coéquipières de Tina Krajisnik (18 points, 17 rebonds) ont continué d’accélérer pour se rapprocher de la barre des 20 points d’avance mais sans jamais la franchir. Les joueuses de Valéry Demory ont tout donné pour revenir mais elles n’ont jamais su réduire l’écart à moins de six longueurs pour, au final, s’incliner de quatorze points (67-53). Une défaite qui ne fait pas les affaires de l’ASVEL dans la course aux quarts de finale puisque Sopron profite de l’occasion pour repasser devant les Rhodaniennes à la troisième place derrière Fenerbahçe et Lattes-Montpellier.

Lattes-Montpellier en plein cauchemar

Dans ce Groupe B, les clubs français n’ont pas été à la fête car Lattes-Montpellier a cédé sur son parquet face à Schio. Les Italiennes, battues par l’ASVEL lors de la journée précédente, ont attendu le dernier quart-temps pour faire la différence. Ce sont, en effet, les coéquipières de Gabby Williams (22 points, 13 rebonds) qui ont fait la course en tête dans le premier quart-temps avec jusqu’à neuf points d’avance mais, si elles ont eu jusqu’à onze points d’avance, les Héraultaises ont mal géré les derniers instants avec un 8-0 qui a totalement relancé Schio. Le troisième quart-temps a vu Lattes-Montpellier garder l’avantage au score mais sans tuer le match, ce qui a permis aux coéquipières de Sandrine Gruda (28 points) d’égaliser au tout dernier moment. Ces dix dernières minutes ont été un cauchemar car, pendant sept minutes et demie, les Héraultaises ont manqué tous leurs tirs. Pendant ce temps, les Italiennes ont enquillé avec un 19-0 qui a scellé le sort du match pour une victoire de treize points (60-73) qui leur permet de remonter au deuxième rang dans ce groupe.



BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE B

11eme journée

Mercredi 22 janvier 2020

Fenerbahçe - Dynamo Koursk : 76-55

Sopron - ASVEL : 67-53

Lattes-Montpellier - Schio : 60-73



Jeudi 23 janvier 2020

20h15 : Gérone - Gdynia



Classement du Groupe B

1- Fenerbahçe 20 points

2- Schio 18

3- Lattes-Montpellier 18

4- Sopron 16

5- ASVEL 16

6- Dynamo Koursk 15

7- Gdynia 13

8- Gérone 13