Deux mois après le coup d'envoi de l'Euroligue masculine, c'est l'Euroligue féminine qui a débuté ce mardi. Une compétition qui sera particulière cette saison, puisque la phase de poules va se jouer dans des bulles sanitaires : trois matchs par équipe cette semaine, et trois matchs durant la deuxième quinzaine de janvier, avec quatre groupes de quatre équipes, au lieu des traditionnels deux groupes de huit équipes. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les quarts de finale. Cette saison, ce sont Lyon-ASVEL, Bourges et Basket Landes (qui remplace Lattes-Montpellier, qui n'a pas souhaité jouer en Europe cette saison) qui représentent la France. Les Lyonnaises sont dans une bulle à Istanbul, les Berruyères et les Landaises à Sopron, en Hongrie. Mais Basket Landes n'a pas pu jouer ce mardi, en raison du forfait de Galatasaray pour les trois premiers matchs de poules, en raison de cas de coronavirus.

Lyon-ASVEL déroule

La première victoire française de la saison est à mettre à l'actif de Lyon-ASVEL, qui a battu Gdynia 89-57. Les championnes de France 2019 n'ont fait qu'une bouchée des Polonaises, remportant les quatre quarts-temps. A la mi-temps, le score était déjà de 48-36 et l'écart n'a cessé de grandir, pour aller jusqu'à +32 à deux minutes de la fin. Ce fut une véritable promenade de santé pour les Lyonnaises, bien plus efficaces au tir (60% contre 35 à deux points, 36% contre 21 à trois points). La Serbe Aleksandra Crvendakic, arrivée à l'intersaison, a terminé meilleure marqueuse de l'ASVEL, avec 21 points, alors que Helena Ciak en a inscrit 17. A confirmer dès jeudi contre Prague !



Les marqueuses lyonnaises : Fauthoux (8), Raincock-Ekunwe (8), Tanqueray (2), Ciak (17), Crvendakic (21), Plouffe (11), Johannes (7), Clark (12), Chevaugeon (3)

Bourges craque sur la fin

Pour Bourges, l'entrée en lice a été plus douloureuse, avec une défaite 70-60 contre Sopron, qui jouait à domicile. Les Tango ont mené 6-4 au début du match, mais ont ensuite presque toujours fait la course derrière les Polonaises. Menées de cinq points à la mi-temps (29-34), elles ont réussi à revenir à un point au milieu du dernier quart, puis à prendre un point d'avance (51-50) à 7'46 de la fin. A 22 secondes du buzzer final, le score était de 64-60 en faveur des Hongroises, qui ont enchaîné avec un 6-0 pour conclure. Le trio Williams-January-Brooks, auteur de 19, 18 et 17 points, a notamment fait beaucoup de mal à Bourges, qui a tout de même pu compter sur les 18 points d'isabelle Yacoubou. Jeudi, les Tango tenteront de se reprendre face à Basket Landes, qui va disputer son tout premier match dans la compétition, au sein du groupe D.



Les marqueuses berruyères : Yacoubou (18), Mendy (11), Chartereau (15), Michel (2), Mann (4), Godin (3), Duchet (7)