Euroligue (F) : Lyon-ASVEL au bord de l'élimination

❌ Les Lionnes s'inclinent 66 à 94 mais il reste 40 minutes à jouer dans ce combat pour le Final Four ➡ Deuxième round ce vendredi !#ASVElles #EuroLeagueWomen pic.twitter.com/mETf0VSMiG

— LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) March 17, 2021

Le match retour dès vendredi

Les marqueuses villeurbanaises :



🍀@gabbywilliams15 must have been feeling lucky in that @WBSopron green on St. Patrick's Day!

📊 24 PTS | 63% FG | 5 REB | 2 STL #EuroLeagueWomen pic.twitter.com/t9vt3RFXYQ



— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) March 17, 2021

EUROLIGUE (F) / QUARTS DE FINALE ALLER

Mercredi 17 mars 2021

Ça sent la fin pour Lyon-ASVEL en Euroligue ! Les Rhodaniennes se sont largement inclinées à domicile contre les Hongroises de Sopron ce mercredi en quarts de finale aller de la plus grande compétition européenne : 66-94.. Sopron a en effet signé un 11-0 en début de deuxième quart, pour mener 45-32 à la mi-temps, et les Lyonnaises n'ont jamais réussi à revenir. Au contraire, l'écart n'a cessé d'augmenter pendant la deuxième mi-temps, pour atteindre +32 au maximum en faveur des Hongroises, et finalement +28 à l'issue des 40 minutes.Face au duo de Sopron Gaby Williams (24pts, 5rbds) - Jelena Brooks (19pts), les joueuses de Lyon-ASVEL n'ont rien pu faire.Le quart de finale retour aura lieu dès vendredi en Hongrie, mais sans grand espoir pour le club français. A noter que Fenerbahce et Ekaterinbourg (double tenant du titre) ont également fait un grand pas vers le dernier carré en battant respectivement leurs compatriotes du Dynamo Kursk et de Galatasaray.Fauthoux (5), Raincock-Ekunwe (6), Tanqueray (9), Ciak (6), Crvendakic (14), Jocyte (2), Plouffe (14), Johannes (3), Chevaugeon (7)Dynamo Kursk (RUS) -: 67-80Galatasaray (TUR) -: 74-91Lyon-ASVEL (FRA) -: 66-94Gérone (ESP) -: 66-74>>> Les matchs retour auront lieu vendredi 19 mars