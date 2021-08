Euroligue (F) : Les clubs français sont fixés

The stage is set for the #EuroLeagueWomen 2021-22 Regular Season ! 🔥 pic.twitter.com/wY6uULrCX1

Moins de 15 jours après la médaille de bronze des basketteuses françaises aux Jeux Olympiques, les clubs de l'Hexagone qualifiés pour les compétitions continentales sont revenus sur le devant de la scène. Ce mercredi, la FIBA a réalisé le tirage au sort des saison régulières de l'Euroligue et de l'Eurocoupe. Dans le groupe A de la plus prestigieuse des compétitions européennes, Lattes-Montpellier aura fort à faire.L'USK Prague, le TTT Riga, le Reyer Venise, le MBA Moscou et un club issu des qualifications vont aussi se présenter sur la route des Héraultaises.Dans le groupe B, la mission s'annonce également relevée pour Basket Landes. Les championnes de France en titre vont notamment se rendre à Istanbul à deux reprises pour affronter Fenerbahçe et Galatasaray. Le Dynamo Kursk, Sopron et Gérone seront aussi des adversaires redoutables. Les Polonaises de l'Arka Gdynia semblent un ton en-dessous. Un deuxième pensionnaire de LFB pourrait s'inviter dans cette poule : Bourges. Le Tango va participer au tournoi de qualification qui peut lui permettre de participer à la saison régulière. Pour y arriver, il faudra prendre le meilleur sur Valence et Familia Schio.Si les Berruyères n'accèdent pas à l'Euroligue, elles seront reversées en Eurocoupe. Elles iront dans le groupe G ou dans le groupe I. Dans cette compétition, d'autres clubs français sont déjà qualifiés. La Roche Vendée défiera la Virtus Bologne, Lointek Gernika Bizkaia et Charleville-Mézières ou Piestanske Cajky.Les deux autres formations dans cette poule sont l'Estudiantes et le MBK Ruzomberok. Villeneuve d'Ascq sera aussi de la partie dans un groupe L où seules les Tchèques de Brno sont déjà certaines d'y être. Les Portugaises de l'Uniao Sportiva ou les Islandaidaises d'Haukar d'une part, les Belges de Liège ou les Norvégiennes d'Ulrikken de l'autre sont les autres clubs susceptibles de croiser la route des Guerrières.