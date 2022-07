Euroligue (F) : Les adversaires de Bourges et Basket Landes connus

Quelques mois après leur sacre en Eurocoupe, Bourges va retrouver les joutes d’Euroligue. Les Tango, championnes de France en titre, ont découvert ce vendredi le nom de leurs adversaires pour la phase de groupes de l’édition 2022-2023 de la plus prestigieuse compétition continentale. Ce sera l’occasion de retrouver Iliana Rupert qui, après une saison plus que réussie avec Bourges, va poursuivre sa progression sous les couleurs de la Virtus Bologne. En effet, le club italien a été placé dans le Groupe A aux côtés des Tango mais également de Fenerbahçe, de l’USK Prague ou encore de Valence. Egalement convié à participer à l’Euroligue, Basket Landes n’a pas été plus verni au tirage. En effet, les coéquipières de Céline Dumerc devront affronter Sopron, champion d’Europe en titre, mais également des équipes comme Salamanque, Schio ou encore Mersin, qui avait étrillé l’ASVEL en Eurocoupe cette saison. Un Groupe B auquel Villeneuve d’Ascq pourrait se joindre en cas de qualification lors d’un barrage face aux Espagnoles de Gérone.



BASKET / EUROLIGUE (H)

Tirage au sort de la phase de groupes



Groupe A : Fenerbahçe (TUR), USK Prague (RTC), Bourges (FRA), Valence (ESP), Szekszard (HUN), Polkowice (POL), Virtus Bologne (ITA), vainqueur du tournoi de qualification A

Groupe B : Sopron (HUN), Salamanque (ESP), Schio (ITA), Basket Landes (FRA), Mersin (TUR), Malines (BEL), Villeneuve d’Ascq (FRA) ou Gérone (ESP), vainqueur du tournoi de qualification B

L’ASVEL sait à quoi s’attendre en Eurocoupe

Si les Nordistes devaient s’incliner lors de ce barrage, elles seraient alors reversées en Eurocoupe, deuxième échelon continental. Dans un tel cas de figure, Villeneuve d’Ascq se retrouverait dans le Groupe J avec La Roche-sur-Yon, Londres mais également le vainqueur du duel entre Sassari et Courtrai. Vice-champion de France, renforcé par Gabby Williams et Sandrine Gruda, l’ASVEL voudra également briller en Eurocoupe et cela passera pas un bon parcours dans le Groupe K avec le Zabiny Brno, l’IDK Euskroten mais également le vainqueur du match opposant Lattes-Montpellier aux Croates de Pozega. Charleville-Mézières et Angers, de leur côté, ont été versées dans le Groupe L avec le KP Brno et les Croates de Ragusa. Les deux premiers de chaque club ainsi que les huit meilleurs troisièmes seront qualifiés pour le premier tour des play-offs.