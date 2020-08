Euroligue (F) : Le billet dévolu à Lattes-Montpellier officiellement récupéré par Basket Landes

🏆🇪🇺 Les clubs français fixés sur les modalités du tirage au sort prévu le 17 août ➡️ https://t.co/m4wcl5snOd#EuroLeagueWomen @BasketLandes directement qualifié pour le tour principal#EuroCupWomen @Hainaut_Basket jouera un tour de qualification pic.twitter.com/zrjSy0UKrv

Basket Landes accompagnera l’ASVEL et Bourges

BASKET / COUPES D’EUROPE 2020-2021

Basket Landes ne prendra pas part au Tour Préliminaire de l’Euroligue féminine. Alors que Lattes-Montpellier a décidé de renoncer à participer à la principale compétition féminine européenne pour des raisons économiques, à cause d’une santé financière incertaine, la FIBA a confirmé que le club landais prendra la place du club héraultais au sein des quatorze formations automatiquement qualifiées pour la phase de groupes lors de la saison 2020-2021. Une qualification qui sera une première dans l'histoire du club landais, fondé en 2003 et qui est désormais une équipe de premier plan en LFB.Sixièmes du classement de la Ligue Féminine de basketball au moment de l’interruption du championnat, les joueuses de Basket Landes devaient initialement disputer l’Eurocoupe. Face au retrait de Lattes-Montpellier, la Fédération Française de basketball a initialement proposé à la FIBA d’intégrer le club landais au stade du Tour Préliminaire. La branche européenne de la Fédération Internationale a finalement accepté d’intégrer Basket Landes à l’élite continentale aux côtés de l’ASVEL et de Bourges, habitués de l’Euroligue. De plus, le basketball féminin français a eu la confirmation que Saint-Amand-les-Eaux pourra prendre part au Tour Préliminaire de l'Eurocoupe. Le club nordiste aura ainsi l'opportunité de rejoindre Landerneau, Charleville-Mézières, La Roche-sur-Yon ainsi que Villeneuve d'Ascq au sein des clubs qualifiés pour la saison régulière. Le tirage au sort des compétitions européennes aura lieu le 17 août prochain à Munich.ASVEL, Bourges, Basket LandesLanderneau, Charleville-Mézières, La Roche-sur-Yon, Villeneuve d’AscqSaint-Amand-les-Eaux