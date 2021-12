Euroligue (F) : Lattes-Montpellier toujours en course pour les quarts

Seulement neuvième du championnat de France, Lattes-Montpellier va beaucoup mieux en Euroligue, où le club héraultais peut toujours rêver d'une qualification pour les quarts de finale. Après sept matchs de poules sur quatorze, le BLMA occupe la quatrième place du groupe A, une place qui lui permettrait de se qualifier, suite à son succès 86-77 sur le MBA Moscou. La rencontre a été serrée, et Lattes-Montpellier a dû attendre le money-time pour véritablement faire la différence. Après le premier quart, le score était de 28-24 en faveur du club français, qui a ensuite poussé pour compter neuf points d’avance dans le deuxième quart, mais c’est finalement sur le score de 48-42 que les Héraultaises ont regagné les vestiaires. La reprise a été difficile pour le BLMA, qui a encaissé un 10-0 et a vu les Russes passer devant et prendre trois points d’avance, mais ce ce fut leur plus gros écart de la partie. Car dans le dernier quart, Lattes-Montpellier a remis la pression et n’a cessé accroître son avance, jusqu’à +13 à 43 secondes du buzzer. C’est donc une quatrième victoire en sept matchs pour les filles de Valéry Demory, qui ont notamment pu compter sur deux joueuses à 18 points : Sydney Tamara-Nicole Wallace et Haley Peters. La semaine prochaine, les Héraultaises se rendront sur le parquet de l’USK Prague, deuxième du groupe.

Les marqueuses montpelliéraines

: Epoupa (12), Wallace (18), Diémé (2), Peters (18), Filip (11), Naigre (2), Plouffe (9), Touré (14)