Euroligue (F) : Lattes-Montpellier prend une claque

💪 Après un périple compliqué de plus de 24h, les Gazelles subissent la loi du plus fort et s’inclinent face à l’ogre russe d’Ekaterinburg



📺 https://t.co/1ttjhH39zs

📊https://t.co/9c7XMEX1Yv#BLMA #GoGazelles🔵⚪ #EuroLeagueWomen pic.twitter.com/6EEF9oA1Pe

— BLMA (@BasketLMA) December 20, 2021

Lattes-Montpellier toujours dans le Top 4

Le voyage de plus de 24 heures pour se rendre à Ekaterinbourg, en Sibérie occidentale, à plus de 5000 kilomètres, a laissé des traces. Les joueuses de Lattes-Montpellier n'avaient tout simplement pas les jambes pour affronter l'actuelle meilleure équipe d'Europe, seule formation invaincue sur les seize qui évoluent en Euroligue. A l'occasion de la 10eme journée, les Héraultaises se sont inclinées 108-53 en Russie. Il n'y a pas eu le moindre suspense lors de cette partie. Ekaterinbourg a commencé par un 14-0, et menait 34-10 à la fin du premier quart.Les choses ont encore empiré à la reprise, avec un troisième quart-temps complètement raté de la part des actuelles neuvièmes de LFB, et perdu 26-8. Le dernier quart s'est avéré "opération portes ouvertes" des deux côtés, avec un score de 24-20 en faveur des Russes, qui s'imposent donc au final de 55 points.Lattes-Montpellier a donc inscrit moins de la moitié des points d'Ekaterinbourg ! Si huit joueuses du club russe terminent avec au moins 10 points (15 pour Maryia Papova, meilleure marqueuse), seulement trois Héraultaises ont franchi cette barre, la palme revenant à Haley Peters, auteurs de 19 points.Malgré tout, le club français restera quatrième du groupe A, quels que soient les résultats des autres matchs, à quatre journées de la fin. Une qualification pour les quarts de finale reste donc envisageable. Prochain match : le 12 janvier contre les Espagnoles de Salamanque.Epoupa (3), Diémé (1), Peters (19), Kiavi (2), Filip (11), Naigre (2), Zemoura (1), Touré (14)