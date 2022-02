Euroligue (F) : Lattes-Montpellier perd contre Salamanque mais verra les quarts

C'était un match pour l'honneur, et les Gazelles l'ont perdu. Déjà qualifié pour les quarts de finale de l'Euroligue féminine, Lattes-Montpellier s'est incliné à domicile contre Salamanque dans son 14eme et dernier match de poule. Les Héraultaises ont perdu 65-78 et concluent donc cette phase de groupes à la quatrième place, qui les conduira à affronter le premier du groupe B, l'ogre Fenerbahçe, vice-champion d'Europe 2013, 2014 et 2017. Lattes-Montpellier a parfaitement tenu en première mi-temps, mais c'est en deuxième que les choses se sont compliquées. Salamanque a certes compté six points d'avance en début de match (5-11), mais le BLMA a rapidement égalisé (13-13), et le score était de 23-24 à l'issue du premier quart-temps. Dans le deuxième, les Espagnoles ont mené de quatre points au maximum (38-42), un peu avant la mi-temps, mais le club français est encore revenu, pour n'être mené que 43-44 au moment de rentrer aux vestiaires.

Touré a pourtant brillé

A la reprise, les Héraultaises ont tenu jusqu'à 48-48, et c'est ensuite que Salamanque a commencé à creuser l'écart, avec un 14-4 pour mener assez largement (54-65, 30eme). Le dernier quart a permis à Lattes-Montpellier de revenir à -6 (59-65), mais pas mieux, et le club espagnol s'est envolé dans le money-time pour l'emporter de treize points. Mamignan Touré termine meilleure marqueuse héraultaise, avec 16 points (4/6 à 3pts) et 4 passes. Le BLMA, avant-dernier du championnat de France, finit donc la phase de poules de l'Euroligue avec un bilan de six victoires pour huit défaites. Il va désormais affronter Fenerbahçe avec l'espoir de réussir un immense exploit, mais la remontée au classement de LFB reste la priorité des Gazelles pour le mois de mars.



Les marqueuses montpelliéraines : Wallace (10), Peters (9), Kiavi (9), Filip (6), Naigre (3), Rivière (7), Touré (16), Zemoura (5)



EUROLIGUE (F) / QUARTS DE FINALE

Au meilleur des trois matchs (entre le 8 et 18 mars)

Ekaterinbourg (RUS) - Koursk (RUS)

Sopron (HON) - Prague (RTC)

Salamanque (ESP) - Schio (ITA)

Fenerbahçe (TUR) - Lattes-Montpellier (FRA)