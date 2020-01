Euroligue (F) : L'ASVEL s'impose à Gérone et monte à la quatrième place

Clark décisive pour son retour en Euroligue

BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE B

9eme journée

Lattes-Montpellier

ASVEL : 63-65

Classement du Groupe B

Lattes-Montpellier 15

4- ASVEL 13

Belle opération pour l'ASVEL., synonyme de billet provisoire pour les quarts de finale. En Espagne, chez le dernier (Gérone est désormais avant-dernier au prix du paniers-average), les protégées de Tony Parker ont pourtant souffert face à la Française Magali Mendy et ses coéquipières avant de finir par l'emporter.Menée à un moment de dix points (39-29) et de six longueurs à la pause (29-23), l'ASVEL, pas aidée en première mi-temps par une adresse à longue distance catastrophique (0 sur 9), a eu la bonne idée de réagir dans le troisième quart-temps (32-23 pour des Villeurbannaises ayant réglé la mire derrière la ligne : 7 sur 10) avant une dernière période très accrochée (11-10 pour Gérone). Une nouvelle fois, le leader de LFB s'est appuyé sur ses locomotives Helena Ciak, auteur d'un double-double avec 12 points et 12 rebonds, Alysha Clark, meilleure marqueuse de la partie avec 18 points pour son retour en Euroligue, et Michelle Plouffe, elle aussi très précieuse (7 points, 7 rebonds). Un joli coup des Lionnes.- Sopron : 70-52- Gdynia : 85-79- Dynamo Koursk : 70-53Gérone -Schio 15Dynamo Koursk 13Gdynia 12Gérone 12Sopron 12