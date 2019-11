Euroligue (F) : L'ASVEL perd le duel 100% français

⭕ Après un match intense, les Lionnes s'inclinent face au @BasketLMA ce mercredi soir pour le Round 5 @EuroLeagueWomen#ASVElles pic.twitter.com/vHdt1hI5Zm

BASKET – EUROLIGUE (F) / GROUPE B

5eme journée -

Lattes-Montpellier

ASVEL

Classement du Groupe B

Lattes-Montpellier 8

ASVEL 7

Bourges reçu cinq sur cinq

BASKET – EUROLIGUE (F) / GROUPE A

5eme journée – Mercredi 27 novembre 2019

Bourges

Classement du Groupe A

Bourges 8

L'ASVEL rechute.. Lors du duel entre formations françaises, les partenaires de Marine Johannès n'ont rien pu faire en première période et se sont retrouvées menées de neuf points à la mi-temps. En face, les Héraultaises semblaient plus inspirées mais elles ont connu une légère frayeur au retour des vestiaires lorsque leurs adversaires sont revenues au score. De nouveau à égalité en fin de rencontre, les deux équipes tricolores ont connu une deuxième période bien plus disputée que la précédente mais c'est finalement Lattes-Montpellier qui a pris le dessus pour accrocher la troisième place du groupe B. L'ASVEL est quatrième avec seulement un point de retard sur son adversaire du jour.- Schio : 58-43: 80-73- Dynamo Koursk : 79-61Sopron - GdyniaSchio 8Dynamo Koursk 7Gérone 7Sopron 6Gdynia 5Bourges enchaîne facilement.. Face à une formation turque inférieure, les représentantes françaises n'ont pas eu de mal à remporter leur troisième rencontre européenne de suite pour accrocher une troisième place dans le groupe A. Bougres a pris le large dès le début de la rencontre en menant de dix points à l'issue du premier quart-temps. Une avance confirmée au retour des vestiaires qui n'a cependant jamais dépassé les 30 points. Une préparation optimale avant de se déplacer à Ekaterinbourg le 4 décembre prochain.- Orenbourg : 87-63- Çukurova : 92-62Venise -: 58-75– Ekaterinbourg : 89-81Prague 9Orenbourg 8Braine 7Çukurova 7Riga 6Venise 6