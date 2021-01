Euroligue (F) : L'ASVEL en quarts !

L'ASVEL a dompté Prague

BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE B

5eme journée - Jeudi 21 janvier 2021

Classement du Groupe B

BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE D

5eme journée

Classement du Groupe D

Rebelotte pour l'ASVEL !Cette fois, elles auront même peut-être la possibilité de se hisser dans le dernier carré. Ce qui n'avait pas été le cas en 2020, la saison ayant été arrêtée définitivement en raison de la pandémie de Covid-19. Battue de deux points (80-78) à l'aller par les Russes d'Orenbourg, l'ASVEL n'avait donc pas pu tenter d'inverser la situation, sur le sol russe au match retour. En attendant de savoir ce que leur réservera cette fois le sort, les Villeurbannaises ont démontré jeudi que le scénario de la saison dernière ne les avait pas fait perdre leurs ambitions pour autant. Ni leur envie d'aller toujours plus haut. Pour leur deuxième participation à l'Euroligue, les protégées de Tony Parker se sont donc attachées à s'inviter de nouveau au bal des quarts de finale. Mais cela n'a pas été simple.Pour avoir le privilège d'encore passer le cut, l'ASVEL n'avait en effet pas d'autre obligation jeudi que de s'imposer face à Prague sur le parquet des Tchèques et de se venger ainsi de la défaite d'un point concédée contre ces mêmes Praguoises en Turquie lors de la bulle aller. Un exploit de taille face à l'une des meilleures équipes en Europe qui n'a visiblement pas fait peur à Helena Ciak (15 points, 6 rebonds) et ses partenaires. Constamment devant au score, l'ASVEL a débuté la rencontre sur un 6-0, et elle n'a plus jamais été rejointe ni même menacée par les Tchèques, privées jeudi de leur meilleure joueuse Alyssa Thomas et qui se sont inclinées de 11 points à l'arrivée face aux Lionnes (85-74). Vendredi, si elles s'imposent de nouveau face aux Turques de Fenerbahçe, les championnes de France termineront même premières de leur groupe. Le jeu en vaut la chandelle.- USK Prague : 85-74- Gdynia : 88-57USK Prague 7Gdynia 5Bourges - GalatasarayGalatasaray 6Basket Landes 5Bourges 3